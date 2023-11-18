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مصر

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024.. الرابط والخطوات

طلاب
طلاب

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات وفقا للمخطط الزمني الذي تم إعلانه للعام الحالي.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

تستعد كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات في استقبال تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والتي تؤهل الطلاب لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط من هنا بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ومدرسته واللغة الثانية التي يدرسها.

ومن المتوقع أن يكون التسجيل خلال الأيام المقبلة وإعطاء فترة زمنية كبيرة للتسجيل حتى يمكن لكافة الطلاب إدخال بياناتهم بدقة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتطلب التسجيل إنشاء بريد إلكتروني للطالب من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

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كيفية تسجيل بيانات طلاب 3 إعدادي في استمارة الامتحانات 

تتلخص خطوات تسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي في استمارة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط من هنا
  • اختيار أيقونة التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية.
  • تحديد نوع المدرسة المقيد بها الطالب حكومية، خاصة، تجريبية.
  • إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل الكود الخاص بالطالب والذي يحصل عليه من خلال إدارة المدرسة المقيد بها.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.
  • تحميل إيصال سداد رسوم الاستمارة والمصروفات الدراسية.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
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الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة امتحانات 3 اعدادي 

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • صورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية ورسوم تسجيل الاستمارة.
  • شهادة ميلاد الطالب مميكنة.
  • حافظة إلكترونية للأوراق.
  • سداد 158 جنيه في البريد المصري.
  • طابع دعم مشروعات تعلمية فئة عشرة جنيه.
  • طابعة الاستمارة وتقديمها في المدرسة المقيد بها الطالب.

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