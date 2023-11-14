تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات بتلك الكلمات البحثية.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

على طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الامتحانات بعد تجهيز الأوراق المطلوبة ، وفقا لتعليمات الوزارة، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

ووفقا لتصريحات المديريات التعليمية، يقوم الطلاب النظاميون والمنازل، بعمل استمارة التقدم قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول وتراجع وتعتمد من المدرسة.

على أن يعتمد الطالب، على ملء البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر، ويسجل الاسم رباعيا، على أن يكون الخطأ في المستندات سوف تتحمله المدرسة، ثم يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وكشوف 12 د الإلكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة، ويرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

ختم استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

ويجب أن تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة «شعار» بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح وترتب الاستمارات ترتيباَ مبدئيًا وترسل مع كشوف 12 د الإلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها

وتعتمد المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين كما يلي، المتقدمين في اللغة الإنجليزية، والمتقدمين في اللغة الفرنسية حديث - قديم.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

أولا: 5 أو 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب، دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا في البريد المصري.

ثانيا: تصوير إيصال دفع الرسوم الدراسية مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة، عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية فئة عشرة جنيهات، شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها، صورة بطاقة ولي الأمر، حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.