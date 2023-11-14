الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الإعدادي

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الجديد 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات بتلك الكلمات البحثية.

 

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 

على طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الامتحانات بعد تجهيز الأوراق المطلوبة ، وفقا لتعليمات الوزارة، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

ووفقا لتصريحات المديريات التعليمية، يقوم الطلاب النظاميون والمنازل، بعمل استمارة التقدم قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول وتراجع وتعتمد من المدرسة.

على أن يعتمد الطالب، على ملء البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر، ويسجل الاسم رباعيا، على أن يكون الخطأ في المستندات سوف تتحمله المدرسة، ثم يقوم الطالب بطباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وكشوف 12 د الإلكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة، ويرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

"التعليم" توجه بإيقاف معرض النتائج الفنية العام الجديد لسنة 2024

ختم استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

 ويجب أن تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة «شعار» بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح وترتب الاستمارات ترتيباَ مبدئيًا وترسل مع كشوف 12 د الإلكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها

وتعتمد المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين كما يلي، المتقدمين في اللغة الإنجليزية، والمتقدمين في اللغة الفرنسية حديث - قديم.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

أولا: 5 أو 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب، دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا في البريد المصري.

ثانيا: تصوير إيصال دفع الرسوم الدراسية مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة، عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية فئة عشرة جنيهات، شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها، صورة بطاقة ولي الأمر، حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

txt

"التعليم" تقرر عدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالامتحان في جميع المواد على نظام أبنائنا في الخارج

 

إستمارة الشهادة الإعدادية شهادة الميلاد الكمبيوتر ستمارة التقدم قبل امتحانات المديريات التعليمية طباعة الاستمارة الالكترونية ختم الاستمارات دفع الرسوم الدراسية

مواد متعلقة

تعليم القاهرة تستجيب لـ 25357 شكوى وتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

خبير تربوي يوضح معوقات اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2024

تعليمات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن تسجيل استمارات امتحانات نصف العام

تعليمات لطلاب الصف الثانى الثانوى العام بشأن أجهزة التابلت

آراء الخبراء في مدى قدرة نظام البوكليت على مكافحة الغش الإلكتروني

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

كيف عبّر أصدقاء شهيد مأمورية مطاريد أسيوط عن صدمتهم؟

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم