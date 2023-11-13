"التعليم" توجه بإيقاف معرض النتائج الفنية العام الجديد لسنة 2024

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية، بتبليغ الموجه العام لمادة التربية الفنية بالمديريات التعليمية بإيقاف معرض نتائج العام الجديد لسنة ٢٠٢٤ لهذا العام، والتي يتم إعدادها کأعمال ومشغولات فنية كل عام.

وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الخامات وعدم توفرها، وترشيدًا للصرف على الخامات والأدوات من ميزانية الأنشطة المرسلة من الوزارة إلى المديريات.

وكانت وجهت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم وقاعدة البيانات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا لمديريات التربية والتعليم، أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك التجهيزات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، وجب التنبيه على جميع المدارس الثانوية بالمديريات باتباع ما يلي:

1- مراجعة وتدقيق كل بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية، والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقًا لسجلات شئون الطلبة.

2- مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

3- تسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الأول الثانوي فور استلامه.

4- التأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت، وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.