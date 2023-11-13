الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تتفقد مدرسة النصر الرسمية لغات

الزيارة
الزيارة

تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية، بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأثنين، مدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

وكان فى استقبالها نيفين عبد الملاك مدير عام الإدارة، عاطف وصفى مدير المدرسة، وتابعت سير العملية التعليمية بالفصول التعليمية وسجلات التحضير، والمعامل، والمكتبة.

كما تفقدت وكيلة مديرية التربية والتعليم، لفصول رياض الأطفال، مؤكدة على ضرورة ترسيخ المبادىء والقيم السامية فى نفوس الطلاب لخلق جيل صالح مفيد لنفسه ولوطنه.

 

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تحضيرات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وكانت وجهت الأدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم وقاعدة البيانات المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لمديريات التربية والتعليم، أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي وكذلك التجهيزات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وشدد الخطاب، بضرورة التنبية على جميع المدارس الثانوية بالمديريات باتباع ما يلي:

 

1- مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة .

 

2- لامراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.

 

3- تسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه.

 

4- التأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك

 

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بدأت المديريات التعليمية في الاستعداد لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس الثانوي، لطلاب الصف الأول الثانوي، العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

 

وقالت مصادر مسئولة بمديريات التربية والتعليم، لـ"الدستور"، إن توزيع أجهزة التابلت سيجري بناء على الإحصائيات التي ترسلها الإدارات التعليمية بعدد الطلاب.

من جهته، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، إن المحتوى الرقمى للمناهج والمقررات الدراسية يساعد الطلاب على التفكير الناقد والابتعاد عن الحفظ والتلقين، كما يساعد أيضا على تحقيق نواتج التعلم فى كل مرحلة وصف دراسى، ويتوافق تماما مع أهداف التقييم التى يتم تطبيقها فى المرحلة الثانوية، موضحا أن الأسئلة فى المرحلة الثانوية تقوم على خدمة التفكير والإبداع، ومن ثم يجب أن يكون المحتوى متحررا ويكون هناك مساحة للطالب يستطيع أن يحصل من خلالها على حرية فى جمع المعلومات المرتبطة بالمنهج الدراسى.

 

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التربية والتعليم جميع المدارس الثانوية قاعدة البيانات المركزية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي باب الشعريه التعليمية فصول رياض الأطفال

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