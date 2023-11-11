التعليم تطلق مسابقة جديدة لاكتشاف مهارات طلاب المدارس الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى تفاصيل المسابقة الجديدة الخاصة بطلاب التعليم الفنى حيث أن يأتي ذلك في إطار حرص الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تشجيع وتنمية المهارات لدى طلاب التعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني على صفحته الرسمية على "فيسبوك": تعلن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني عن انطلاق المسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية world Skills Egypt لجميع طلاب التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2023-2024 وذلك لتشجيع الطلاب على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

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وأشار في تصريحاته على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: خلال هذه المسابقة يتنافس الطلاب في (15) مهارة موضحة بالإعلان ويتم تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة من خلال الرابط الموضح بالإعلان

https://forms.gle/LsQZNQy5qce6n6Kn8

ونوه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم خلال رسالته لطلاب التعليم الفنى على صفحته: آخر موعد لتسجيل الطلاب بالمسابقة يوم الخميس الموافق 16-11-2023.

فلو كنت متميزًا ولديك من المهارات التي تحتاج لتنميتها قم بالدخول على الرابط واشترك في المسابقة الوطنية الثانية للمهارات world Skills Egypt.

وأضاف أنه سيتم تأهيل الطلاب الأوائل الفائزين في المسابقة للسفر العام القادم لدولة فرنسا للاشتراك بالمسابقة العالمية.

وأعلن نائب الوزير عن شروط المسابقة وهي كالتالي:

1- ألّا يزيد عمر الطالب عن 23 عامًا عند قيام المسابقة.

2- أن يكون طلابًا في المجالات المطلوبة.

3- إظهار القدرات التقنية على المستويين الفردي والجماعي لتنفيذ المهام المحددة التي يدرسها أو يقوم بها في أماكن عمله.

علمًا بأنه يتم الإشتراك في المسابقة عن طريق ملأ الاستمارة الخاصة بالتسجيل من خلال:

- الدخول على الرابط التالى: https://forms.gle/LsQZNQy5qce6n6Kn8 وعلمًا بأن آخر ميعاد للتسجيل في المسابقة يوم الخميس الموافق 16نوفمبر2022.