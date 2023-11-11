ماذا يحدث فى جسمك عند تناول البروكلى بشكل مستمر؟

يتحدث الكثير عن أهمية تناول البروكلى كوجبة أساسية، ولا يعلم عدد كبير منا ما مدى أهمية تناول البروكلي وما تأثيره على حياتنا الصحية، ويعتقد البعض أنه مجرد نوع من أنواع الخضار ليس له أهمية كبيرة.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لفوائد البروكلى ومدى تأثيره على حياتنا الصحية.

يساعد البروكلى على منح الجسم نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد بصورة كبيرة على تقوية جهاز المناعة، وبالتالي الوقاية من التعرض للكثير من الأمراض المناعية، إلى جانب ذلك يساعد البروكلى على الوقاية من التعرض للإصابة بسرطان الثدي، أو سرطان الرحم وغيرهما.

كما يساعد الاستمرار على تناول البروكلى كوجبة أساسية على التخلص والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يلعب دورا هاما جدا في التخفيف من الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهاب المفاصل، ويعتبر البروكلى واحدا من الأطعمة الهامة التى تساعد في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصة للنساء المرضعات، بفضل تزويد الجسم بالكالسيوم وفيتامين ك.

البروكلى مهم للحوامل يساعد في نمو الجنين

ويساعد تناول البروكلى في الحفاظ على صحة البشرة وتوهجها، نتيجة مضادات الأكسدة والنحاس والزنك وغيرها، حيث يساعد في القضاء على شحوب البشرة بشكل كبير، إلى جانب ذلك يساعد في الوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء، كما يعتبر وجبة مثالية لمن يعانون من مشاكل الهضم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، كما يعتبر له دور هام في الحفاظ على وظيفة خلايا الدماغ.

ويعمل البروكلى على إبطاء وتأخير الشيخوخة، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما يساعد الحوامل بشكل كبير حيث يعمل على دعم نمو الجنين خلال مراحل الحمل المختلفة.