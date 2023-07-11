منها البروكلي.. أطعمة تساعد في تعزيز الرؤية وصحة العين

نحتاج إلى المساعدة في تغذية رؤيتنا مثلما نأكل لتغذية عقولنا، لذا لابد أن نركز على الأطعمة التى تعمل على تعزيز البصر وصحة العيون.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني تقول الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية تغذية الصحة العامة تناول الفاكهة والخضروات الصحيحة هو مفتاح الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم صحة العين، أما الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات A و C و E و B2 المعروفة أيضًا باسم الريبوفلافين والتي تدعم صحة العين والمعادن مثل النحاس والزنك كلها ضرورية لصحة العين.

و أضافت الدكتورة ديربيشاير، أن تناول الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ ضروري لصحة العين، وذلك لأن الخضروات تحتوي على الكاروتينات التي تسمى لوتين وزياكسانثين، حيث يقوم الجسم بترسيب هذه الكاروتينات في البقعة - الجزء الأكثر حساسية من الشبكية - والذي يوفر رؤية مركزية حادة ضرورية للقراءة والقيادة لكن الجسم لا يستطيع صنع الكاروتينات البقعية من تلقاء نفسه ، لذلك يحتاج إلى تناولها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

بالإضافة إلى الخضار الورقية ، توفر الطماطم والبطاطا الحلوة والبروكلي والكوسة والفلفل البرتقالي اللوتين والزياكسانثين.

- ثمار الحمضيات والبروكلي وبراعم بروكسل

وأضافت الدكتورة "ديربيشاير" إن تناول البرتقال والبروكلي يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على صحة العين مع تقدم العمر، لاحتوائها على فيتامين سي ، الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الكولاجين والحفاظ عليه - وهو بروتين يمنح العينين بنيتها، كما أن الكولاجين مهم حقًا للعيون لأنه يربط العينين معًا ويساعد في حمايتهما، مع انخفاض مستويات الكولاجين مع تقدمنا ​​في السن ، من المهم الحفاظ على مستويات فيتامين سي الصحية.

- المأكولات البحرية والبيض والحليب

يوفر تناول المأكولات البحرية ، مثل المحار ، وكذلك الكبد والحبوب الكاملة النحاس بينما تحتوي اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقوليات على الزنك، يوجد فيتامين أ في الحليب كامل الدسم والبيض والجزر ، والتي تشتهر بمساعدة الناس على الرؤية في الضوء الخافت.

كما أن الزنك مسؤول عن نقل فيتامين أ من الكبد إلى العين لإنتاج الميلانين ، وهو صبغة واقية في العين.