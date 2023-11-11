"التعليم" تفتح باب التسجيل بأعمال امتحانات الثانوية العامة غدا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، تخطرها بفتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 12-11-2023.

ونص الخطاب الصادر من قبل لجنة الإدارة المركزية لإمتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، علي انه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات المرشحين، لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير على اتاحة الموقع الالكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳-۱۱-۱۲ لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

تحديث وتسجيل البيانات

وأكد الخطاب، أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات -أسوة بالعام الماضي- من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وأعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، كما نحب أن ننوه أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، وذلك أسوة بالعام الماضي.

كما شدد الخطاب على ضرورة التنبيه بإنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.