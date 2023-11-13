الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، لمعرفة تفاصيل عمل الاستمارة استعدادًا لاختبارات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

يستعرض "الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل عمل الاستمارة:

تفصلنا أيام قليلة، عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ووفقا لتصريحات داخل ديوان عام الوزارة، من المنتظر أن يبدأ التسجيل فى بداية النصف الثاني من نوفمبر الحالي. 

استخدام البريد الإلكتروني للطالب، شرط لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024، حيث يلزم على الطلاب في الشهادة الإعدادية 2023- 2024 إنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني للطالب من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

  1. 5- أو 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب.
  2. -دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا في البريد المصري.
  3. -تصوير إيصال دفع الرسوم الدراسية مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.
  4. -تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
  5. عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية فئة عشرة جنيهات.
  6. شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.
  7. صورة بطاقة ولي الأمر.
  8. حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 ورابط التقديم

رابط الحصول على صحيفة أحوال معلم 2023 وتسجيل استمارة المعلمين والمعلمات

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

كما اشترطت الوزارة، على طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الامتحانات بعد تجهيز الأوراق المطلوبة  من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

وتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، استكمال إجراءات الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، وكتابة البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب، ثم الضغط على حفظ البيانات، وطبع الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان وتقديمها بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

الصف الثالث الإعدادي 2024 اختبارات العام الدراسي الحالي 2023 2024 التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية الأوراق المطلوبة رسوم امتحان الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية دفع الرسوم الدراسية الحساب المدرسي الموحد تفعيل البريد الإلكتروني

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