رابط الحصول على صحيفة أحوال معلم 2023 وتسجيل استمارة المعلمين والمعلمات

رابط صحيفة أحوال معلم 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من المعلمين والمعلمات، للتساؤل عن الحصول على رابط صحيفة أحوال المعلم، وربطها بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم، وتسجيلها، والتعرف على أهميتها لهم.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي

نرصد فى التقرير التالي خطوات الحصول على رابط صحيفة أحوال المعلم، وربطها بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم:

أولا: تسجيل الدخول على موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثانيا: القيام بالضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت، ثم الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص وكلمة السر.

ثالثا: تحديد عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة، وإدخال كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث، ثم الضغط على «عرض» ثم أيقونة «طباعة بيان حالة».

كيفية تسجيل استمارة المعلمين والمعلمات

كيفية تسجيل استمارة المعلمين والمعلمات، والموظفين تسجيل الاستمارة من خلال بوابة التربية والتعليم، والدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة من خلال الرابط التالي: هنا.

ثانياً: إدخال اسم المستخدم للموظف أو المعلم الخاصة بهم، كتابة الرقم التسلسلي الخاص بهم، إدخال رقمه السري الخاص به، ثم الضغط على أيقونة «الدخول».

أهمية صحيفة أحوال معلم

جدير بالذكر، أن هناك العديد من المعلومات عن أهمية صحيفة أحوال معلم، تتمثل فيما يلي:

جهة العمل المرحلة، الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم، الرمز الخاص بالمعلم، الرقم القومي الذي يخص المعلم، اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي، تاريخ ميلاد المعلم، الديانة التي يعتنقها المدرس، محل إقامة المعلم، الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم، رقم هاتف المعلم، الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا، التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة، رقم القرار المعين، تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة، الموقف الخاص بالعمل، التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.