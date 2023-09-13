الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الحصول على صحيفة أحوال معلم 2023 وتسجيل استمارة المعلمين والمعلمات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط صحيفة أحوال معلم 2023، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من المعلمين والمعلمات، للتساؤل عن الحصول على رابط صحيفة أحوال المعلم، وربطها بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم، وتسجيلها، والتعرف على أهميتها لهم.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي

نرصد فى التقرير التالي خطوات الحصول على رابط صحيفة أحوال المعلم، وربطها بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم:

أولا: تسجيل الدخول على موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثانيا: القيام بالضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت، ثم الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص وكلمة السر.

ثالثا: تحديد عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة، وإدخال كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث، ثم الضغط على «عرض» ثم أيقونة «طباعة بيان حالة».

الآن صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم

كيفية تسجيل استمارة المعلمين والمعلمات

كيفية تسجيل استمارة المعلمين والمعلمات، والموظفين تسجيل الاستمارة من خلال بوابة التربية والتعليم، والدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة من خلال الرابط التالي: هنا.

ثانياً: إدخال اسم المستخدم للموظف أو المعلم الخاصة بهم، كتابة الرقم التسلسلي الخاص بهم، إدخال رقمه السري الخاص به، ثم الضغط على أيقونة «الدخول».

txt

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

أهمية صحيفة أحوال معلم

جدير بالذكر، أن هناك العديد من المعلومات عن أهمية صحيفة أحوال معلم، تتمثل فيما يلي:

جهة العمل المرحلة، الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم، الرمز الخاص بالمعلم، الرقم القومي الذي يخص المعلم، اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي، تاريخ ميلاد المعلم، الديانة التي يعتنقها المدرس، محل إقامة المعلم، الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم، رقم هاتف المعلم، الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا، التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة، رقم القرار المعين، تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة، الموقف الخاص بالعمل، التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 بوابة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة طباعة بيان حالة

مواد متعلقة

بالاسم| استعلام رابط صحيفة أحوال معلم 2023

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

كيفيه طباعة بيان حالة معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابطة معلمى الفيزياء: الامتحان متوسط ويتضمن "تريكات" لتمييز المتفوقين

تسجيل مباشر| صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024

التسجيل بالإيميل| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 بصيغة pdf؟

بالرقم القومي| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ضبط المتهمين بسرقة "موبايلات" فريق بيراميدز بالقليوبية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟