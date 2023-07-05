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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

رابط طباعة صحيفة
رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023.. يبحث العديد من المعلمين بكثرة في الوقت الحالي عن موضوعات محددة، ويزداد البحث عن صحيفة أحوال المعلم لعام ٢٠٢٣ وطرق الاستعلام عنها عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخاصةً موقع "جوجل" في مختلف محافظات مصر.

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

لطباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، يتطلب الأمر اتخاذ عدد من الخطوات المحددة، وتشمل ذلك:

  • الدخول على موقع طباعة صحيفة احوال معلم 2023 عبر نظام إدارة الموارد البشرية - بيانات المعلمين و الإداريين.
  • الضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.
  • الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص  وكلمة السر.
  • اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.
  • كتابة كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث.
  • الضغط على عرض ثم أيقونة طباعة بيان حالة.

استمارة المعلمين والموظفين عبر بوابة التربية والتعليم

يمكن الحصول على الاستمارة للموظف والمعلم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم للمعلم والموظف من هنا.
كتابة اسم المستخدم للموظف أو المعلم الخاصة بهم.
إدخال الرقم التسلسلي الخاص بهم.
إدخال رقمه السري الخاص به. 
النقر على زر الدخول.

بالإيميل الموحد| صحيفة أحوال معلم 2023 على الأكاديمية المهنية للمعلمين

تسجيل مباشر| صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024

التسجيل بالإيميل| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 بصيغة pdf؟

أهمية صحيفة أحوال معلم 

تتمثل أهمية النشرة الإخبارية لحالة المعلم المرقمة على المستوى الوطني والمتاحة بصيغة إلكترونية في أنها تحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي يعتبرها المعلمون ذات أهمية قصوى، نوضحها كالتالي:

  • جهة العمل المرحلة.
  • الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم.
  • الرمز الخاص بالمعلم.
  • الرقم القومي الذي يخص المعلم.
  • اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي.
  • تاريخ ميلاد المعلم.
  • الديانة التي يعتنقها المدرس.
  • محل إقامة المعلم.
  • الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم.
  • رقم هاتف المعلم.
  • الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا.
  • التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة.
  • رقم القرار المعين.
  • تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة.
  • الموقف الخاص بالعمل.
  • التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.
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