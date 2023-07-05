رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023.. يبحث العديد من المعلمين بكثرة في الوقت الحالي عن موضوعات محددة، ويزداد البحث عن صحيفة أحوال المعلم لعام ٢٠٢٣ وطرق الاستعلام عنها عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي وخاصةً موقع "جوجل" في مختلف محافظات مصر.

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

لطباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، يتطلب الأمر اتخاذ عدد من الخطوات المحددة، وتشمل ذلك:

الدخول على موقع طباعة صحيفة احوال معلم 2023 عبر نظام إدارة الموارد البشرية - بيانات المعلمين و الإداريين.

الضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.

الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص وكلمة السر.

اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.

كتابة كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث.

الضغط على عرض ثم أيقونة طباعة بيان حالة.

استمارة المعلمين والموظفين عبر بوابة التربية والتعليم

يمكن الحصول على الاستمارة للموظف والمعلم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم للمعلم والموظف من هنا.

كتابة اسم المستخدم للموظف أو المعلم الخاصة بهم.

إدخال الرقم التسلسلي الخاص بهم.

إدخال رقمه السري الخاص به.

النقر على زر الدخول.

أهمية صحيفة أحوال معلم

تتمثل أهمية النشرة الإخبارية لحالة المعلم المرقمة على المستوى الوطني والمتاحة بصيغة إلكترونية في أنها تحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي يعتبرها المعلمون ذات أهمية قصوى، نوضحها كالتالي: