ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تسجيل مباشر| صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024

أحوال معلم
أحوال معلم

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024 يأتي من الأسئلة الرائجة على جوجل، وزاد الاهتمام بعدما وجهت وزارة التربية والتعليم كافة العاملين بها بضرورة طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتعرض لكم الدستور، الرابط الخاص بصحيفة أحوال معلم ، خلال السطور التالية والخطوات اللازمة للاستعلام.

التسجيل بالإيميل| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

بالرقم القومي| رابط صحيفة أحوال معلم

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024


ناشدت وزارة التربية والتعليم كل العاملين بالتربية والتعليم، بضرورة تفعيل البريد الموحد الخاص بكل موظف، بسبب عدم استخراج بيان صحيفة الأحوال إلا بالبريد الموحد للموظف، أو عن طريق مسؤول الحكومة الإلكترونية للمدرية، بدءًا من يوم الاثنين 12-6-2023، فعملية طباعة صحيفة أحوال معلم تكون من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، باتخاذ عددًا من الخطوات التي تتمثل في الآتي:

1- يجب على المعلم الدخول على موقع طباعة صحيفة احوال معلم، من خلال نظام إدارة الموارد البشرية – بيانات المعلمين و الإداريين، بالضغط على الرابط التالي:

https://academy.emis.gov.eg/ 

2- يجب على المعلم الضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب ميكروسوفت.

3- يجب على المعلم الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة.

4- يجب على المعلم كتابة الايميل الموحد الخاص بالمعلم وكلمة السر الخاصة به.

5- يجب على المعلم اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.

6- يجب على المعلم كتابة نكتب كود الموظف أو الرقم القومي ثم نضغط بحث.

7- يجب على المعلم يتم الضغط على عرض في آخر البيانات.

8- يجب على المعلم الضغط على أيقونة طباعة بيان حالة.

9- ستظهر أيقونة خاصة بالتحميل.

10- يجب على المعلم الضغط من أجل إتمام عملية التحميل.

 
وفي هذا السياق، يمكن للمعلم إجراء اتباع نفس الخطوات من خلال الهاتف “المحمول: أو ”الحاسب الشخصي" أو “جهاز الكمبيوتر” المتاح لك.

اقرأ أيضا 

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم بصيغة pdf؟

طرق التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة للحجاج

صحيفة أحوال معلم طباعة صحيفة أحوال معلم صحيفة أحوال المعلم كيفية طباعة صحيفة احوال للمعلم صحيفة احوال للمعلم صحيفة احوال معلم ازهر صحيفة احوال المعلم والموظف من الوزارة طباعة صحيفة أحوال كادر المعلم صحيفة احوال بيان صحيفة أحوال المعلمين 2023 نموذج صحيفة احوال معلم ورقية طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

مواد متعلقة

الآن.. رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023

متاح.. نتيجة الصف الثالث التجاري برقم الجلوس 2023

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. تفاصيل

متوفر| بوابة نتائج التعليم الفني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الصنايع والتجارة والفنادق والزراعة

نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2023 على بوابة التعليم الفني

متوفر| بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 والبنين جميع المحافظات

رابط شغال.. بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأكثر قراءة

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

اتحاد جدة يُسقط أحمد حجازى من قائمته للموسم الجديد

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

طعنه فى الرقبة.. أول صور لعامل ضحية "مقص ترزى" بأوسيم

49 ميدالية.. استقبال حافل من المصرية للاتصالات لبعثة الأولمبياد الخاص المصرى

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟