تسجيل مباشر| صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024 يأتي من الأسئلة الرائجة على جوجل، وزاد الاهتمام بعدما وجهت وزارة التربية والتعليم كافة العاملين بها بضرورة طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتعرض لكم الدستور، الرابط الخاص بصحيفة أحوال معلم ، خلال السطور التالية والخطوات اللازمة للاستعلام.

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 / 2024



ناشدت وزارة التربية والتعليم كل العاملين بالتربية والتعليم، بضرورة تفعيل البريد الموحد الخاص بكل موظف، بسبب عدم استخراج بيان صحيفة الأحوال إلا بالبريد الموحد للموظف، أو عن طريق مسؤول الحكومة الإلكترونية للمدرية، بدءًا من يوم الاثنين 12-6-2023، فعملية طباعة صحيفة أحوال معلم تكون من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، باتخاذ عددًا من الخطوات التي تتمثل في الآتي:

1- يجب على المعلم الدخول على موقع طباعة صحيفة احوال معلم، من خلال نظام إدارة الموارد البشرية – بيانات المعلمين و الإداريين، بالضغط على الرابط التالي:

https://academy.emis.gov.eg/

2- يجب على المعلم الضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب ميكروسوفت.

3- يجب على المعلم الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة.

4- يجب على المعلم كتابة الايميل الموحد الخاص بالمعلم وكلمة السر الخاصة به.

5- يجب على المعلم اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.

6- يجب على المعلم كتابة نكتب كود الموظف أو الرقم القومي ثم نضغط بحث.

7- يجب على المعلم يتم الضغط على عرض في آخر البيانات.

8- يجب على المعلم الضغط على أيقونة طباعة بيان حالة.

9- ستظهر أيقونة خاصة بالتحميل.

10- يجب على المعلم الضغط من أجل إتمام عملية التحميل.



وفي هذا السياق، يمكن للمعلم إجراء اتباع نفس الخطوات من خلال الهاتف “المحمول: أو ”الحاسب الشخصي" أو “جهاز الكمبيوتر” المتاح لك.

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