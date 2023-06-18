الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالرقم القومي| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي يرتفع البحث عنه يوميا مع تقديم وزارة التربية والتعليم شروط المعلم، حيث سمحت بالطباعة الإلكترونية، وهذا ليس فقط من وزارة التربية والتعليم ولكن أيضًا من الأزهر إلى يقدم معلمو الأزهر للذكور والإناث من المعلمين العامين والأزهريين، كما تشتمل هذه الصحيفة على جميع المعلومات المتعلقة بالمدرسين المصريين.  

 

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي  

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher/  والتفاصيل الكاملة.


حل مشكلة طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

-ادخل على متصفح انترنت اكسبلورير، فإنه المتصفح الوحيد الذي يطبع الصحيفة بشكل صحيح ولكن لا بد من اتباع بعض الخطوات وتفعيلها للطباعة الصحيحة.
-انقر على زر Alt في لوحة المفاتيح.
-انقر علي اختيار Tools.
-اضغط على اختيار Internet Options.
-افتح اختيار Security.
-البحث عن ActiveX Controls and Plg-ins.
-النقر على Enable لاختيارات
-allow Previously unused ActiveX controls.
-Allow Scriptelts.
-Automatic Prompting for ActiveX contrpls.
-باقي الاختيارات اتركها كما هي من دون أي تغييرات.
-انقر علي اختيار ok.
-افتح اختيار Privacy.
-الغي علامة التمكين من اختيار Turn on Pob-up Blocker.
-اختر ok.
وأخيرا بإمكانك الطباعة بكل سهولة لصحيفة احوال معلم من خلال متصفح انترنت اكسبلورير.

طباعة صحيفة أحوال معلم pdf


يجب اتباع الخطوات التالية: -

 -ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher
-اكتب الكود الخاص بالمعلم.
-اكتب الرقم القومي للمعلم.
-اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.
-انقر علي اختيار تسجيل الدخول.
-تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.
-انقر علي تحميل.
-سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.
-افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر على طباعة.


صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في الأزهر الشريف


-ادخل علي موقع نظام الموارد البشرية استمارة المعلم الإلكتروني الأزهري https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher
-انقر علي اختر نوع المستخدم.
-اضغط علي اختيار معلم.
-اكتب الكود الخاص بالمعلم.
-اكتب الرقم القومي للمعلم.
-اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.
-انقر علي اختيار تسجيل الدخول.
-بعدها تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.
-انقر علي تحميل.
-سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.
-افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر علي طباعة.

 

استخراج صحيفة أحوال معلم عام


-ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher
-اكتب الكود الخاص بالمعلم.
-اكتب الرقم القومي للمعلم.
-اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.
-انقر علي اختيار تسجيل الدخول.
-بعدها تجد كل تفاصيل بيانات المعلم.
 
 قد يهمك أيضا:

صحيفة أحوال معلم 2023 .. إليك التفاصيل التى يمكن من خلالها الدخول

 

صحيفة معلم محمد حمدى زكى صحيفة أحوال معلم 2023 صحيفة أحوال معلم ابط صحيفة أحوال معلم 2023 طباعة صحيفة أحوال معلم pdf حل مشكلة طباعة صحيفة احوال معلم

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

الحبس سنة للمتهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران