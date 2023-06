بالرقم القومي| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي يرتفع البحث عنه يوميا مع تقديم وزارة التربية والتعليم شروط المعلم، حيث سمحت بالطباعة الإلكترونية، وهذا ليس فقط من وزارة التربية والتعليم ولكن أيضًا من الأزهر إلى يقدم معلمو الأزهر للذكور والإناث من المعلمين العامين والأزهريين، كما تشتمل هذه الصحيفة على جميع المعلومات المتعلقة بالمدرسين المصريين.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالرقم القومي https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher/ والتفاصيل الكاملة.



حل مشكلة طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

-ادخل على متصفح انترنت اكسبلورير، فإنه المتصفح الوحيد الذي يطبع الصحيفة بشكل صحيح ولكن لا بد من اتباع بعض الخطوات وتفعيلها للطباعة الصحيحة.

-انقر على زر Alt في لوحة المفاتيح.

-انقر علي اختيار Tools.

-اضغط على اختيار Internet Options.

-افتح اختيار Security.

-البحث عن ActiveX Controls and Plg-ins.

-النقر على Enable لاختيارات

-allow Previously unused ActiveX controls.

-Allow Scriptelts.

-Automatic Prompting for ActiveX contrpls.

-باقي الاختيارات اتركها كما هي من دون أي تغييرات.

-انقر علي اختيار ok.

-افتح اختيار Privacy.

-الغي علامة التمكين من اختيار Turn on Pob-up Blocker.

-اختر ok.

وأخيرا بإمكانك الطباعة بكل سهولة لصحيفة احوال معلم من خلال متصفح انترنت اكسبلورير.

طباعة صحيفة أحوال معلم pdf



يجب اتباع الخطوات التالية: -

-ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher

-اكتب الكود الخاص بالمعلم.

-اكتب الرقم القومي للمعلم.

-اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

-انقر علي اختيار تسجيل الدخول.

-تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

-انقر علي تحميل.

-سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

-افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر على طباعة.



صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في الأزهر الشريف



-ادخل علي موقع نظام الموارد البشرية استمارة المعلم الإلكتروني الأزهري https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher

-انقر علي اختر نوع المستخدم.

-اضغط علي اختيار معلم.

-اكتب الكود الخاص بالمعلم.

-اكتب الرقم القومي للمعلم.

-اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

-انقر علي اختيار تسجيل الدخول.

-بعدها تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

-انقر علي تحميل.

-سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

-افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر علي طباعة.

استخراج صحيفة أحوال معلم عام



-ادخل علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher

-اكتب الكود الخاص بالمعلم.

-اكتب الرقم القومي للمعلم.

-اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

-انقر علي اختيار تسجيل الدخول.

-بعدها تجد كل تفاصيل بيانات المعلم.



