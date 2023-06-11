رابط الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2023 وطباعتها pdf

صحيفة أحوال معلم 2023 من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المعلمين بكثرة خلال تلك الفترة الحالية، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المعلمين بمحافظات مصر للحصول على معلومات عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ وخطوات الاستعلام.

صحيفة أحوال معلم 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المعلمين من كل مكان، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وإليكم تفاصيل صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ وخطوات الاستعلام.

الأكاديمية المهنية للمعلمين

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكترونياً يستطيع من خلاله المعلمين الدخول عبر صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ لمعرفة كافة التفاصيل بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق موقع الأكاديمية المهنية الرسمي، وللدخول أضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣

يستطيع الآن المعلمين تتبع السطور التالية لمعرفة خطوات الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ بشكل إلكتروني:

1 - في البداية يقوم المستعلم الدخول عبر الرابط الإلكتروني عبر موقع الأكاديمية المهنية الرسمي من خلال هذا اللينك أضغط هنا.

2 - وفي المرحلة الثانية يقوم المستعلم ستظهرلك أيقونة تسجيل الدخول للموظف او المدرس.

3 - الخطوة الثالثة كتابة كود المعلم.

4 - الخطوة الرابعة كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

5 - وأخيراً في الخطوة الخامسة سيقوم المستعلم بتسجيل كلمة السر الخاصه به.

طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني من هنا.

اكتب الكود الخاص بالمعلم.

اكتب الرقم القومي للمعلم.

اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

انقر على اختيار تسجيل الدخول.

وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

انقر على تحميل.

سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

افتح ملف ال pdf بي دي اف وانقر علي طباعة.

صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في الأزهر الشريف: