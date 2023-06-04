الأحد 04 يونيو 2023
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محافظات

محافظ المنيا يعتمد ترقية أكثر من 16 ألف معلم ومعلمة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية والتعليم دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلى على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية، لأعضاء هيئة التعليم من شاغلى وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ممن استوفوا باقى متطلبات الترقية، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وعددهم 16 ألفًا 913 معلمًا ومعلمة، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور هذا القرار.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعيًا ومهنيًا، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد استقبل بمكتبه، السبت، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه وفد من النواب ومديرى المديريات بمحافظة أسيوط؛ لتقديم التهنئة بتمام الشفاء لمحافظ المنيا، متمنين له دوام الصحة و العافية، وعلى أن يعينه الله على دوام إنجازاته وخدمة مواطنى المنيا.

ورحب محافظ المنيا بالضيوف وعلى رأسهم محافظ أسيوط معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني المحبة والمودة من أبناء محافظة أسيوط.

محافظ المنيا عتماد ترقية المعلمين والمعلمات مديرية التربية واتعليم بالمنيا اعتبارا م الشهر التالي لصدور القرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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