التعليم: اجتياز 28 ألف شخص لاختبارات التعيين بمبادرة الـ30 ألف معلم

قال الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التعليم قضية أمن قومي، وعلى رأس أولويات الدولة، حيث هناك اهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير المنظومة التعليمية بالكامل سواء فيما يتعلق ببناء المدارس، تحسين جودة المناهج، تدريب المعلمين.

مبادرة الـ30 ألف معلم

وأكد الدكتور شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مسابقة الـ30 ألف معلم، هدفها في الأساس تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، وتجري الاختبارات الحالية لهذا التعيين بصورة كبيرة وبشكل مهني وإلكتروني فقط دون تدخل بشري.

وأضاف أن الخطوات التي تمت منذ بداية تقديم الخريجين للتعين في الوزارة، جرت دون تدخل بشري يذكر، واجتاز هذه الاختبارات حتى الآن، 28 ألف متقدم.

وتابع:" تم عمل المزيد من الإجراءات الأخرى عقب اختيار الفائزين في المبادرة من خلال تدريب الفائزين بشكل تربوي، عمل تدريب لياقة بدنية وذهنية لهم أيضًا".

تطوير المنظومة التعليمية

واستطرد: "نستهدف من المعلمين الجدد أن يكونوا نموذجًا مشرفًا في القطاع التعليمي، وهذا الهدف تسعى إليه الدولة بأكملها، ولهذا حرص الرئيس السيسي على حضور اختبارات قبول المعلمين".

وأشار إلى أن الخطوات التي تمت في اختيار المعلمين كانت على مستوى عال من الجودة والحيادية والموضوعية والشفافية.

اختبارات التعليم

واختتم أنه بمجرد اجتياز الفائزين الكشف الطبي وكشف الهيئة، سيتم توزيع هذا العدد على مناطق العجز في المدارس بالمحلفظات والقرى والمدن أيضًا.