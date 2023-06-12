الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صحيفة أحوال معلم 2023 .. إليك التفاصيل التى يمكن من خلالها الدخول

معلم
معلم

تعد صحيفة أحوال معلم 2023 من ضمن الموضوعات الأساسية  التي يبحث عنها الكثير من المعلمين بكثرة خلال تلك الفترة الحالية، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات البحث "جوجل" من قبل المعلمين بمحافظات مصر للحصول على معلومات عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ وخطوات الاستعلام.

صحيفة أحوال معلم 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المعلمين من كل مكان، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وإليكم خلال هذه السطور تفاصيل صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ .

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني تستطيع من خلاله الدخول عبر صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ لمعرفة كافة التفاصيل بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق موقع الأكاديمية المهنية الرسمي، وللدخول أضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣

يستطيع الآن المعلمين تتبع السطور التالية لمعرفة خطوات الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ بشكل إلكتروني:

1 - في البداية يقوم المستعلم الدخول عبر الرابط الإلكتروني عبر موقع الأكاديمية المهنية الرسمي من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

2 - وفي المرحلة الثانية يقوم المستعلم ستظهر لك أيقونة تسجيل الدخول للموظف او المدرس.

3 - الخطوة الثالثة كتابة كود المعلم.

4 - الخطوة الرابعة كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

5 - وأخيراً في الخطوة الخامسة سيقوم المستعلم بتسجيل كلمة السر الخاصة به.

 

طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

قم بالدخول على  موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني من هنا.

قم بكتابة  الكود الخاص بالمعلم.

قم بكتابة  الرقم القومي للمعلم.

قم بكتابة كلمة السر الخاصة بالمعلم.

على الفور انقر على اختيار تسجيل الدخول.

من بعدها  تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

ومن ثم انقر على تحميل.

 يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

ثم قم بفتح ملف ال pdf بي دي اف انقر علي طباعة.

صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في الأزهر الشريف:

ادخل على موقع نظام الموارد البشرية استمارة المعلم الإلكتروني الأزهري.

قم بالنقر على اختر نوع المستخدم.

ومن ثم اضغط على اختيار معلم.

ومن ثم اكتب الكود الخاص بالمعلم.

ثم اكتب الرقم القومي للمعلم.

واكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

ثم انقر على اختيار تسجيل الدخول.

ومن بعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

انقر على تحميل.

سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي اف.

افتح ملف الـ pdf بي دي اف وانقر على طباعة.

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صحيفة أحوال معلم 2023 بمحافظات مصر خطوات الاستعلام صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ رابط إلكتروني

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