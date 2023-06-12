الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم سوهاج": لم نتلق أى شكاوى حتى الآن من امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة بالمحافظة لم تسجل حتى الآن أي تجاوزات أو معوقات لسير الامتحانات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن جميع اللجان تشهد انضباطا في الداخل والخارج، ولم نتلق أي شكاوى حتى الآن وأن المديرية لديها غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

بدأ اليوم توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج لأداء أول امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ويستعد 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامه بمحافظة سوهاج لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو القادم، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، من استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الثانوية العامة.

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بلغ 29 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية قد أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

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