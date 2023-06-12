لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة ترصد تطوير البنية التحتية بجامعة أسيوط

بدأت لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة أعمالها، وذلك فى إطار مسابقة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتى تنظمها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وذلك لرصد تطوير البنية التحتية الصديقة للبيئة في جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن جامعة أسيوط بكافة كلياتها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق جامعة خضراء، تسعى لأن تكون أكثر صداقة للبيئة؛ إذ تمّ بناء أول سطح أخضر مكثّف بكلية الزراعة، وتسعى الجامعة إلى تطبيق عدد من السياسات الخضراء؛ سعياً لتكون ضمن قائمة الجامعات الصديقة للبيئة محلياً وعالمياً، مضيفًا أن الجامعة وضعت من بين أهدافها تحقيق الاستدامة في كافة المجالات بدءاً من البنية الأساسية التي تشمل المباني والمرافق والمساحات الخضراء والطرق، ووصولاً إلى المجال الفكري المتمثّل في المقرّرات الدراسة ، والمساعي البحثية. وانطلاقاً من هذه الرؤية والأهداف، فقد بدأ العمل بالفعل في تنفيذ الكثير من المشاريع البيئية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللجنة تشكلت من الدكتور محمد نبيل عبد المجيد الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة مركز البحوث الزراعية، والدكتورة هند فروح أستاذ البيئة والتنمية المستدامة مركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتور طارق محمود عطية أستاذ البيئة والتنمية العمرانية المستدامة مركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس أمجد محمد الحويحي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة سماح صالح عبد الشافي مدير عام ومسئول التنمية المستدامة بمكتب وزير البيئة، والمهندس إيهاب محمد فاروق مدير عام الاختبارات بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، رافقهم الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور مصطفى حمد وكيل كلية التربية، ولفيف من السادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس .

الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة استهلوا زيارتهم بمجمع الخدمات، وكان في استقبالهم الأستاذ مصطفى شعيب المشرف علي مكتب الخدمات، والأستاذ جمال العدوي مدير الشهر العقاري، والأستاذ هاني مهران مدير مكتب البريد، والأستاذ ياسر سعد محمد مدير مكتب المصرية للاتصالات، وتم تفقد مكتب البريد، ومكتب اتصالات we، ومكتب الشهر العقاري, ومكتب حجز تذاكر القطارات، ومكتب توثيق وزارة الخارجية، ومكتب الضرائب العقارية، ومكتب خدمات تجنيدية، ومكتب السجل المدني، فضلاً عن تفقد مكتب الخدمات الشرطية، والتي تؤدي الخدمات التالية : استخراج جوازات السفر ، وصحيفة الحالة الجنائية، وتصاريح العمل للخارج، والشهادات الثبوتية (البيومترية)، قاعة المعارض.

وأعقب ذلك، قيام اللجنة بزيارة كلية الهندسة، وكان في استقبالهم الدكتور محمد صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد أبو الوفا منسق برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات والمشرف علي ورش كلية الهندسة، والدكتور عزت عبد المنعم مرغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس قسم العمارة، حيث تم تفقد قسم الهندسة المعمارية، ومعمل العمارة الذكية المستدامة بحضور الدكتور ربيع محمد رفعت أستاذ العمارة وتكنولوجيا المعلومات بقسم العمارة و الباحث الرئيسي للمشروع، كما تفقدت اللجنة معمل الطاقة الشمسية بحضور الدكتور أحمد حمزة الحسيني رئيس قسم هندسة القوي الميكانية المشرف على المعمل، فضلاً عن تفقد معمل الطاقة الجديدة والمتجددة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم نايل رئيس قسم الكهرباء وكان فى استقبالهم الدكتور مازن عبد السلام والدكتور عادل عبده.

وتفقدت اللجنة المستشفيات الجامعية، وقامت بتفقد معملين و هما؛ المركز الطبي core lab بالباثولوجيا الإكلينيكية وكان في استقبالها الدكتورة عزة محمود رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، والدكتورة حنان جلال أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة حنان سيد محمد مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الطب، بالإضافة الي زيارة بنك الدم بالمستشفى، ومحطة مياه لأنظمة معالجة المياه بالبنك.

وتابعت اللجنة زيارتها بتفقد معمل المناعة والنزف والتجلط، ثم حجرة الميكروسكوبات المتعددة العيون، ومعمل الكورلاب المركزي، ومجمع المفارم، ووحدة إدارة النفايات، و ذلك بحضور الكيميائى أحمد حمزة المشرف العام على السلامة و الصحة المهنية .

وتضمنت الجولة أيضاً تفقد المركز الطبي لزراعة الكبد بالصعيد بمستشفي الراجحى، حيث كان في استقبالهم الدكتور شريف كامل مدير المستشفى والدكتور بشير أبو السعود نائب مدير المستشفى ، و الدكتورة ناهد مخلوف أستاذ طب المناطق الحارة، و يرجع تأسيس المركز لعام 2014 والذي تم به إجراء 86 عملية زراعة كبد، بما يساهم بدوره فى تقديم الخدمات الطبية العلاجية و العمليات الجراحية الدقيقة فى زرع الكبد .

وتفقدت اللجنة كلية الزراعة وكان في استقبالها الدكتورعادل محمد محمود عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية لمختلف قطاعاتها، فضلاً عن السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، تفقدت اللجنة المعامل المركزية بالكلية والتى تضم معمل البيولوجيا الجزيئية، وزراعه الأنسجة الميكروبيولوجي وتحليلات كيميائية، وحقن مجهري فسيولوجي النبات إلى جانب معمل الأراضي للتحليلات والاستشارات الفنية، وزراعة الأسطح والزراعة المائية.

وأجرت اللجنة زيارة إلى كلية العلوم وكان في استقبالهم الدكتور عبد الحميد ابو سحلي عميد الكلية، والدكتور أبو بكر محمد الطيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بهاء أبو زيد رئيس قسم الكيمياء، و الدكتورة نجوى أبو المعالى مدير مركز اختبار الكفاءة الفنية للمعامل، وخلال الجولة تم تفقد مركز التميز البحثي للعلوم متعددة التخصصات الذى تم أنشاؤه عام ٢٠٠٤، ويقوم بإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية لمكافحة الأمراض الوراثية والسرطانية الشائعة في مصر، ومعالجة القضايا الصحية المهمة، ويقوم بالتعاون الدولي والإقليمي مع كبرى المراكز البحثية والعلمية والجامعات والمعاهد العالمية، ويعقد مؤتمرات دولية تهدف إلى تبادل الرؤية البحثية وتحديثها في شتى القطاعات والمركز، تحت إشراف الدكتورة نجوي ثابت أبو المعالي، كما تم تفقد معمل الطاقة الخضراء وهو من أحد مشروعات تطوير الكلية؛ لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية تحت إشراف الدكتور محمد حميدة عبد الله، ويهدف إلي إنتاج الوقود الحيوي مثل الهيدروجين الأخضر والاسيتون الايثانول من المخلفات الزراعية ومخلفات الدواجن حيث أنها من المخلفات المستدامة في البيئة والتي يمكن التخلص منها بطريقة علمية أمنة تساعد في إنتاج الوقود الحيوي الأخضر كطاقة نظيفة لا تؤثر علي البيئة بعيداً عن الوقود البترولي والاحفوري المسبب للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتي تعوق التنمية المستدامة في مجتمعنا المصري، كما تم تفقد قسم الكيمياء (ب)، ووحده الكيمياء التحليلية، ومعمل قياسات الكيمياء العضوية، ومعمل طلابي.

وتابعت اللجنة زيارتها للقرية الأوليمبي والتي تضم (حمام السباحة الأوليمبي، الملاعب " قدم،طائرة، اسكواش، سلة، الجيم , الصالة الجديدة ).

جنب من الجولة

جنب من الجولة

جنب من الجولة

جنب من الجولة