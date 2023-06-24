التسجيل بالإيميل| رابط صحيفة أحوال معلم 2023

صحيفة أحوال معلم 2023 يستمر الاهتمام بها على مدار الساعة حيث ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع العاملين بها بضرورة طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر، وننشر للمعلمين كيفية طباعة الصحيفة خطوة بخطوة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على جميع العاملين بالتربية والتعليم بسرعة تفعيل البريد الموحد الخاص بكل موظف لأنه لا يمكن استخراج بيان صحيفة الأحوال إلا بالبريد الموحد للموظف أو عن طريق مسؤول الحكومة الإلكترونية للمدرسة من يوم 12/6/2023 في جميع محافظات مصر.

تستعرض الدستور في السطور التالية الخطوات اللازمة لطباعة الصحيفة الخاصة بأحوال معلم 2023 والرابط الرسمي للاستعلام.

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023



وتتمثل عملية طباعة صحيفة أحوال معلم من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات التي تتمثل في التالي:

-خطوة 1 يجب الدخول على موقع طباعة أحوال معلم في جميع محافظات مصر عبر نظام إدارة الموارد البشرية - بيانات المعلمين والإداريين، من خلال الضغط على الرابط التالي https://teacher.emis.gov.eg/login

-خطوة 2 يجب يقوم المعلم بالضغط على أيقومن تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.

-خطوة 3 يجب الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص بالمعلم وكلمة السر الخاصة به.

-خطوة 4 يجب اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.

-خطوة 5 يجب كتابة نكتب كود الموظف أو الرقم القومي ثم نضغط بحث.

-خطوة 6 يجب اخر البيانات يتم الضغط على عرض.

-خطوة 7 يجب الضغط على أيقونة طباعة بيان حالة.

-يظهر أمامك أيقونة خاصة بالتحميل كما هو موضح.

-في هذه الخطوة يجب القيام بالضغط من أجل إتمام عملية التحميل.

الجدير بالذكر أنه يستطيع أي معلم إجراء اتباع نفس الخطوات من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك في جميع محافظات مصر.

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