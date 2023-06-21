كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 بصيغة pdf؟

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير في الفترة الأخيرة من قبل المعلمين، لذلك تستطيع الأن بخطوات بسيطة طباعة الصحيفة بشكل إلكتروني للمعلمين والمعلمات وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

يمكنك الآن تتبع السطور التالية لمعرفة خطوات الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم ٢٠٢٣ بشكل إلكتروني توفيراً للوقت وللتسهيل على المستعلم:

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر الرابط الإلكتروني عبر موقع الأكاديمية المهنية الرسمي من خلال هذا اللينك أضغط هنا.

2 - وفي الخطوة التالية ستظهرلك أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.

3 - وفي الخطوة الثالثة يقوم المستعلم بكتابة الكود الخاص به.

4 - ثم يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

5 – وأخيراً يقوم المستعلم بتسجيل كلمة السر الخاصه به.

صحيفة أحوال معلم pdf للمعلمين والمعلمات في الأزهر الشريف:

ادخل على موقع نظام الموارد البشرية استمارة المعلم الإلكتروني الأزهري.

انقر على اختر نوع المستخدم.

اضغط على اختيار معلم.

اكتب الكود الخاص بالمعلم.

اكتب الرقم القومي للمعلم.

اكتب كلمة السر الخاصة بالمعلم.

انقر على اختيار تسجيل الدخول.

وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

انقر على تحميل.

سوف يتم تحميلها علي جهازك في ملف pdf بي دي إف.

افتح ملف الـ pdf بي دي اف وانقر على طباعة.

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم pdf

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني من هنا.

2 - ثم تقوم بكتابه الكود الخاص بك.

3 - ثم يقوم المدرس بكتابه الرقم القومي الخاصبه المكون من 14 رقمًا.

4 - ثم تقوم بكتابه كلمة السر الخاصة بك.

5 - ثم تضغط على اختيار تسجيل الدخول.

6 - وبعدها سوف تجد كل التفاصيل بيانات المعلم.

7 - وأخيراً ستقوم بالضغط على أيقونه تحميل.