يبحث عدد كبير من قبل العاملين في القطاع الأزهري عن بيان حالة معلم أزهر 2023، لاستخراجه في أسرع وقت ممكن، حيث شهدت المواقع الالكترونية وموقع البحث الشهير "جوجل" عمليات بحث مكثفة خلال الآونة الأخيرة من قبل العاملين في القطاع الأزهري، لاستخراج بيان حالة معلم أزهر لعام 2023.

جاء ذلك بعد إعلان مؤسسة الأزهر عن بيان حالة أو صحيفة الأزهر، وهذه الصحيفة هي الأهم للحصول على الترقيات، ومع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري بقطاع المعاهد الأزهرية، أعلن مسئولي الأزهر الشريف عن استكمال استخراج بيان حالة معلم الأزهر 2023.

بيان حالة معلم أزهر 2023

ويحرص معلمو قطاع المعاهد الأزهرية على ملء صحيفة تلك الحالة، من أجل الاستعداد للحصول على درجات الترقية المختلفة بالقطاع الأزهري للعام الدراسي الجديد 2024، وهو المتبع داخل قطاع المعاهد الأزهرية.

ويمكن لجميع المعلمين الدخول على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، ومن ثم ملء صحيفة حالة المعلم للعام الدراسي الجاري، ويجب أن يقوم كل العاملين في القطاع الأزهري بملء استمارة بيانات “حالة معلم” للحصول على الترقيات، ولا يمكن الحصول على الترقيات لأي معلم إلا بتسجيل البيانات.

خطوات الاستعلام وتسجيل بيان حالة معلم أزهر 2023

الخطوة الأولي: الدخول إلى موقع أكاديمية المعلمين.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة “معلمين الأزهر الشريف”.

الخطوة الثالثة: اختيار تخصص عملك في القطاع الأزهري.

الخطوة الرابعة: كتابة رقم المسلسل الخاص بك.

الخطوة الخامسة: الضغط على تسجيل دخول.

الخطوة السادسة: عند الانتهاء من هذه الخطوات، قم بطباعة الاستمارة.

الخطوة السابعة: يتم تسجيل البيانات بعد تسجيل دخولك.

الخطوة الثامنة: ملء البيانات الوظيفية.

الخطوة التاسعة: يتم طباعة الصفحة الأخيرة.