الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تقدم فأنت الإمام الراتب".. داعية يروى تفاصيل موقف جمعه بشيخ الأزهر السابق

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

روى الداعية الإسلامي الشيخ الشحات عزازي، تفاصيل الموقف الذي جمعه مع الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، حين كان إمامًا لمسجد النور بالعباسية.

وأضاف “عزازي” خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه فوجئ بالشيخ طنطاوي وقت أذان المغرب، على باب المسجد وكان برفقة سائقه فقط، وبعدها دخل وصلى ركعتي السنة وبعد إقامة الصلاة، طلب منه أن يصلي إمامًا بالناس، فرد عليه: "يا ولدي تقدم أنت الإمام الراتب".

معنى الإمام الراتب

وكشف الشيخ خالد الجندي، معنى كلمة الإمام الراتب، هو المعين من قبل وزارة الأوقاف أو لو كان المسجد تابعًا للأزهر يكون معينًا من الأزهر الشريف، والمهم أن يكون معه تصريح من الأزهر، لأن الإمام الراتب لا يجوز لشخص أن يتقدمه في الإمامة ويقال: "إذا وجد الراتب سقطت المراتب". 

الشحات عزازي محمد سيد طنطاوي الإمام الراتب وزارة الأوقاف الأزهر الشريف

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