كيفية التسجيل في بيانات حالة معلم أزهر 2023 وطباعة الصحيفة

شهدت المواقع الإلكترونية، عمليات بحث مستمرة من قبل العاملين فى القطاع الأزهرى، وذلك لاستخراج بيان حالة معلم أزهر 2023.

جاء ذلك بعد إعلان مؤسسة الأزهر عن بيان حالة أو صحيفة الأزهر، وهذه الصحيفة هي الأهم للحصول على الترقيات، ومع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري بقطاع المعاهد الأزهرية، أعلن مسئولي الأزهر الشريف عن استكمال استخراج بيان حالة معلم الأزهر 2023.

بيان حالة معلم أزهر 2023

ويقوم العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية من المعلمين بملء صحيفة الحالة، وذلك استعداداً للحصول على درجات الترقية المختلفة بالقطاع الأزهري للعام الدراسي 2023-2024، وهو الأمر المتبع بالقطاع الأزهري.

ويمكن لجميع المعلمين الدخول على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، ومن ثم ملء صحيفة حالة المعلم للعام الدراسي الجاري، ويجب أن يقوم كل العاملين في القطاع الأزهري بملء استمارة بيانات “حالة معلم” للحصول على الترقيات، ولا يمكن الحصول على الترقيات لأي معلم إلا بتسجيل البيانات.

كيفي ة التسجيل في بيانات حالة معلم أزهر 2023

1- الدخول إلى موقع أكاديمية المعلمين من هنا.

2- اختر خانة “معلمين الأزهر الشريف”.

3- اختر تخصص عملك في القطاع الأزهري.

4- ادخل الرقم المسلسل الخاص بك.

5- قم بالضغط على تسجيل دخول.

6- بعد الانتهاء من هذه الخطوات، قم بطباعة الاستمارة.

7- سجل بياناتك بعد تسجيل دخولك.

8- أملء البيانات الوظيفية.

9- بعد ذلك قم بطباعة الصفحة الأخيرة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق، عن موعد الاختبارات لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، حيث بدأ جميع الطلاب المتقدمين الاختبارات الشفوية الإلكترونية من يوم السبت حتى الجمعة 25 نوفمبر الماضي، ويتم إجراء اختبارات المتقدمين للمسابقة على ثلاث مراحل، ثم يتم تصنيف الحاصلين على 80 درجة فأكثر للمؤهلين ليتم اختيار الفائزين على مستوى المناطق ثم تأهيلهم للتصفيات النهائية من أجل المراكز العشرة الأولى.