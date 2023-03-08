رابط تسجيل استمارة 1 واحد سرى ثانوية عامة 2023 للمدرسين والإداريين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل رابط تسجيل استمارة 1 واحد سري ثانوية عامة 2023 لجميع المعلمين والإداريين الراغبين في الاشتراك بأعمال المراقبة والملاحظة والإشراف على امتحانات الثانوية العامة 2023، ضمن الاستعدادات النهائية للامتحانات.

تسجيل 1 واحد سري ثانوية عامة 2023

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات، في خطاب موجه للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بدء موعد تسجيل استمارة 1 واحد سري ثانوية عامة 2023 عبر موقع بوابة الثانوية العامة من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس الجاري.

وأوضح الخطاب أن تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2023 للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي، لا يستهدف المدرسين العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية فقط، وإنما يشمل الإداريين في المديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

رابط تسجيل 1 واحد سري ثانوية عامة 2023

وعن كيفية تسجيل الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الثانوية العامة، للمشاركة في أعمال المراقبة والملاحظة لامتحانات نهاية الثانوية:-