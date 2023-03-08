الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل استمارة 1 واحد سرى ثانوية عامة 2023 للمدرسين والإداريين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل رابط تسجيل استمارة 1 واحد سري ثانوية عامة 2023 لجميع المعلمين والإداريين الراغبين في الاشتراك بأعمال المراقبة والملاحظة والإشراف على امتحانات الثانوية العامة 2023، ضمن الاستعدادات النهائية للامتحانات.

تسجيل 1 واحد سري ثانوية عامة 2023

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات، في خطاب موجه للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بدء موعد تسجيل استمارة 1 واحد سري ثانوية عامة 2023 عبر موقع بوابة الثانوية العامة من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس الجاري.

وأوضح الخطاب أن تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2023 للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي، لا يستهدف المدرسين العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية فقط، وإنما يشمل الإداريين في المديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

خطوات تسجيل واحد سري ثانوية عامة 2023

رابط تسجيل واحد سري ثانوية عامة 2023 لأعمال مراقبة الامتحانات

رابط تسجيل واحد سرى ثانوية عامة 2022 وطريقة تعبئة الاستمارة

كيفية تسجيل 1 سرى ثانوية عامة 2022| رابط واحد سري الثانوية العامة

رابط تسجيل 1 واحد سري ثانوية عامة 2023

وعن كيفية تسجيل الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الثانوية العامة، للمشاركة في أعمال المراقبة والملاحظة لامتحانات نهاية الثانوية:- 

  • الدخول على بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنا.
  • والنقر على المدارس من أعلى الصفحة
  • كتابة مسلسل المدرسة والبريد الاليكتروني وكلمة السر اللي بتدخل بيهم على بيانات تلميذ
  • النقر على تسجيل 1 عضوية
  • ستظهر بيانات المعلم حسب الترتيب الأبجدي يتم استكمال البيانات باختيار الموانع من الامتحانات إن وجدت واختيار الملاحظات.
  • وبعد ذلك يتم اختيار العمل داخل المدرسة من الوظائف المتاحة بالصور ثم الضغط على إضافة واختيار المعلم التالي ويتم استكمال جميع العاملين بالمدرسة دون استثناء و يجب تسجيل الجميع .
  • تدوين كافة البيانات الشخصية للمعلم ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا،...).
  • تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة لـ"كنترول" الثانوية العامة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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رابط تسجيل استمارة 1 واحد سرى ثانوية عامة 2023 للمدرسين والإداريين

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