الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل واحد سري ثانوية عامة 2023 لأعمال مراقبة الامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل واحد 1 سري ثانوية عامة 2023 للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 من معلمي المدارس الثانوية والعاملين في الإعدادية العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

موعد تسجيل واحد 1 سري ثانوية عامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد تسجيل واحد 1 سري ثانوية عامة 2023 بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس الجاري، وفقا لخطاب الإدارة المركزية للامتحانات بالوزارة الموجه للمديريات التعليمية بجميع المحافظات.

وكشف خطاب الإدارة المركزية للامتحانات، أن تسجيل الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني يأتي طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007.

ويتاح التسجيل في استمارة واحد سري ثانوية عامة للمدرسين في المدارس الثانوية والإعدادية، إلى جانب بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك للعمل كمراقبين وملاحظين وأعضاء التطوير التكنولوجي.

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رابط تسجيل واحد سرى ثانوية عامة 2023

ويستعرض لكم "الدستور" الخطوات اللازمة الواجب اتباعها لاستكمال مرحلة تسجيل استمارة واحد سري ثانوية عامة 2023 عبر الموقع الإلكتروني الذي فعلته وزارة التربية والتعليم، على النحو التالي:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع بوابة الثانوية العامة من هنا.
  • الحصول على استمارة ورقية من المدرسة المقيد بها المعلم.
  • تدوين كافة البيانات الشخصية للمعلم ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا،...).
  • تسجيل بيانات إقامة المعلم بالتفصيل والجهة الراغب في المراقبة فيها وعليه اختيار 3 أماكن يرغب فيها.
  • تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة لـ"كنترول" الثانوية العامة.
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