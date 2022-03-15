الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيفية تسجيل 1 سرى ثانوية عامة 2022| رابط واحد سري الثانوية العامة

طلاب
طلاب

كيفية تسجيل 1 سرى ثانوية عامة 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل قبل انطلاق امتحانات طلاب الثانوية العامة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التسجيل وشروط المعلمين المستحقين للترقي وموعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

كيفية تسجيل 1 سرى ثانوية عامة 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين الراغبين في المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2021 _ 2022، وذلك من خلال تسجيل استمارة الإلكترونية للمشاركة في الامتحانات بالخطوات التالية:-

  • الحصول على استمارة ورقية من المدرسة المقيد بها المعلم.
  • تدوين كافة البيانات الشخصية للمعلم ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا،...).
  • تسجيل بيانات إقامة المعلم بالتفصيل والجهة الراغب في المراقبة فيها وعليه اختيار 3 أماكن يرغب فيها.
  • تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة ل " كنترول" الثانوية العامة.

ولا يشترط التدريس في مرحلة تعليمية معينة حيث يكون التسجيل لكافة المعلمين في الابتدائي والإعدادي والثانوي.


شروط ترقية المعلمين 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط للترقية المعلمين المستحقين للترقي خلال العام الدراسي الحالي 2021_2022 وهي كما يلي:-

  • أن يكون قد مر على أخر ترقية 5 سنوات متصلة أو منفصلة.
  • أن يكون المعلم قد أمضى 4 سنوات على آخر ترقية من تاريخ حصوله على الماجستير.
  • أن يكون قد مضى 3 سنوات على آخر ترقية من تاريخ حصوله على الدكتوراه.
  • تخفيض المدة البينية اللازمة للترقي عام واحد فقط الحاصل على  الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه.

يتم تحميل الاستمارة الورقية على الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا).

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موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2021_2022

كيفية تسجيل 1 سرى ثانوية عامة 2022 وموعد انعقاد امتحانات طلاب الثانوية العامة من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين من المعلمين وأولياء الأمور حاليا حيث تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية يوم 11 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر ونصف وفقا المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

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فيما يتم عقد امتحانات الدور الثاني للطلاب يوم 13 أغسطس المقبل بالتزامن مع مراحل التنسيق المختلفة التوزيع على الجامعات والمعاهد المصرية وفقا لضوابط وشروط مكتب التنسيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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