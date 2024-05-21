الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فدوى مواهب ترد على انتقادات صورة تامر حسنى: أنا وبناتى مش أمهات مؤمنين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أثارت فدوى مواهب جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحها حول "الهوت شورت" وعدم ارتدائه الفتيات في المنزل.

وتعرضت "مواهب" للعديد من الانتقادات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صورة تجمعها بالفنان تامر حسني، حيث ظهرت بناتها بفساتين مفتوحة.

كما تم تداول صورة أخرى تجمعها بباقي بناتها وزوجها في أحد الأفراح بفساتين سواريه مفتوحة، بالإضافة إلى صورة لابنتها وهي ترتدي ملابس قصيرة أثناء تدريبها على رياضة التنس.

وفي أحد التعليقات، ردت "مواهب" قائلة: "مالها الصورة اللي من 4 سنين؟ هل قلت إن أنا وبناتي أمهات المؤمنين؟".

وأضافت: "أنا لسه مقصرة وبجاهد وبناتي نفس الشيء، الرسول قال بلغوا عني ولو بآية".

فدوى مواهب تثير جدلا على السوشيال ميديا بسبب الهوت شورت

فدوى مواهب فساتين مفتوحة السوشيال ميديا غروب الشمس ب إغلاق النوافذ مواقع التواصل الاجتماعي

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