الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بيان حالة معلم أزهر 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يهتم العاملون في الأزهر الشريف بكتابة بيان حالة معلم أزهر للحصول على الترقيات الجديدة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، ووفرت إدارة الأزهر الشريف رابط الكتروني لكتابة بيان حالة معلم أزهر 2023 تسهيلًا على المعلمين .

وتعرض الدستور في التقرير التالي بيان حالة معلم أزهر 2023 .

بيان حالة معلم أزهر 2023

وفر الأزهر الشريف رابط الكتروني لكتابة بيان حالة معلم أزهر عبر البوابة الإلكترونية للازهر الشريف عبر خطوات بسيطة، نستعرضها كالتالي: 

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. وكيفية الاستعلام عن أرقام الجلوس

أولًا : الدخول على موقع أكاديمية المعلمين أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثانيًا : قم باختيار معلمو الأزهر الشريف .

ثالثًا: قم باختيار تخصصك العملي في قطاع الأزهر .

رابعًا :  دون الرقم المسلسل الخاص بك

خامسًا اضغط تسجيل دخول .

سادسًا : يجب طباعة استمارة بيان حالة معلمي الأزهر بعد تسجيل الدخول، سجل بيانات الشخصية، البيانات الوظيفية يجب ملأها، طباعة الصفحة الأخيرة.

بوابة الأزهر الإلكترونية 

ويتيح الازهر الشريف العديد من الخدمات الالكترونية لمعلميها وطلابها من خلال بوابة الازهر الالكترونية  ، فيككن من خلالها الاطلاع على جداول الامتحانات للطلاب من جميع صفوف التعليم الأساسي وطلاب الثانوية الأزهرية كما يمكنك متابعة كافة الاخبار الخاصة بالعملية التعليمية من خلال زيارة بوابة الازهر الالكترونية .

 كما يمكن للطلاب في المعاهد الأزهرية  الاطلاع على نتائج الامتحانات فور تصحيحها واعتمادها من إدارة الأزهر الشريف ، وذلك بالضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف، فتجد أمامك مجموعة من الخيارات تتيح جميعها المعلومات الكافية التي تبحث عنها منها نتائج الامتحانات والتي سيتم تفعيلها عقب ظهور نتيجة كل صف على حدة ، كما سيتم وضعها بالمعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتوفيرها للطلاب مجانًا .

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رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 والأوراق المطلوبة

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