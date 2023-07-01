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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالإيميل الموحد| صحيفة أحوال معلم 2023 على الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط استعلام المعلمين بالإيميل الموحد للاطلاع على صحيفة أحوال معلم 2023 على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2023/2024، كما ناشدت وزارة التربية والتعليم كافة العاملين بها بضرورة طباعة صحيفة أحوال معلم، كما أوضحت الوزارة أنه على جميع العاملين بالتربية والتعليم بسرعة تفعيل البريد الموحد الخاص بكل موظف لأنه لا يمكن استخراج بيان صحيفة الأحوال إلا بالبريد الموحد للموظف أو عن طريق مسؤول الحكومة الإلكترونية وذلك كان من يوم الاثنين 12/6/2023.

طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

وفي هذا السياق، يجب الحرص على متابعة العمليات الاستعلامية والتي تتمثل في طباعة صحيفة الأحوال من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين:

  • ضرورة الدخول على موقع طباعة صحيفة الأحوال 2023 عبر نظام إدارة الموارد البشرية - بيانات المعلمين و الإداريين، من خلال الضغط على الرابط التالي https://academy.emis.gov.eg/
  • ضرورة الضغط على أيقومن تسجيل دخول بحساب ميكروسوفت.
  • ضرورة الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الايميل  الموحد  الخاص بالمعلم وكلمة السر الخاصة به.
  • ضرورة اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.
  • ضرورة كتابة نكتب كود الموظف أو الرقم القومي ثم نضغط بحث.
  • في اخر البيانات يتم الضغط على عرض.
  • ضرورة الضغط على أيقونة طباعة بيان حالة.
  • سظهر أمامك أيقونة خاصة بالتحميل كما هو موضح.
  • ضرورة الضغط من أجل إتمام عملية التحميل.

الجدير بالذكر أنه أصبح متاح للمعلمين والمعلمات اتباع نفس الخطوات من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك بكل سهولة وفي أسرع وقت.

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