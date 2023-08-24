الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم

أحوال معلم
أحوال معلم

ننشر للمعلمين والمعلمات رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم، حيث يتساءل الكثيرون خلال الفترة الحالية عن كيفية الوصول إلي معلومات عن صحيفة أحوال معلم 2023، و رابط تسجيل استمارة و أهمية الصحيفة.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم

وفي هذا السياق، يبحث الكثير من المعلمين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، وجاءت الخطوات علي الشكل التالي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، من خلال الرابط التالي:
https://academy.emis.gov.eg/
الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.
الخطوة الثالثة: الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص وكلمة السر.
الخطوة الرابعة: تحديد عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.
الخطوة الخامسة: إدخال كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث.
وفي النهاية الضغط على «عرض» ثم أيقونة «طباعة بيان حالة».

للمعلمين.. احصل على رابط صحيفة أحوال معلم 2023 من هنا

كيفية تسجيل استمارة المعلمين و المعلمات

وفي هذا الإطار، يستطيع المعلمين والمعلمات و الموظفين تسجيل الاستمارة من خلال بوابة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية:

اولا: تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم للمعلم والموظف من خلال الرابط التالي: https://academy.emis.gov.eg/ 
ثانياً: ادخال اسم المستخدم للموظف أو المعلم الخاصة بهم.
ثالثاً: كتابة الرقم التسلسلي الخاص بهم.
رابعاً: إدخال رقمه السري الخاص به. 
خامساً: الضغط على أيقونة «الدخول».

أهمية صحيفة أحوال معلم 2023

وفي السطور التالية، نعرض لكم العديد من المعلومات عن أهمية صحيفة أحوال معلم، تتمثل فيما يلي:

-جهة العمل المرحلة.
-الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم.
-الرمز الخاص بالمعلم.
-الرقم القومي الذي يخص المعلم.
-اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي.
-تاريخ ميلاد المعلم.
-الديانة التي يعتنقها المدرس.
-محل إقامة المعلم.
-الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم.
-رقم هاتف المعلم.
-الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا.
-التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة.
-رقم القرار المعين.
-تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة.
-الموقف الخاص بالعمل.
-التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.

اقرأ أيضاً

كل ماتريد معرفته عن صحيفة أحوال معلم 2023 المطبوعة

صحيفة أحوال معلم 2023 رابط صحيفة أحوال معلم 2023 طباعة صحيفة أحوال معلم كيفية تسجيل استمارة المعلمين و المعلمات أهمية صحيفة أحوال معلم 2023

مواد متعلقة

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

الآن تراجع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 على بوابة الأزهر

الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الثاني 2023 جميع المحافظات

لينك ملاحق الدبلومات الفنية.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ملاحق الشهادة الاعدادية.. نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط

لينك ملاحق الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

أحمد الفيشاوى يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويضًا لأجره عن فيلم

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

زينب الغزالى: انضمام مصر لتجمع البريكس متنفس جديد لاقتصاد المنطقة

مهرجان القاهرة للدراما.. أدهم الشرقاوى ببدلة "حمراء" وجومانا مراد بفستان أزرق

حبس والد ضحايا «التعذيب بالشطة» بتهمة تعاطى المخدرات بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)