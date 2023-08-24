الآن صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم

ننشر للمعلمين والمعلمات رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم، حيث يتساءل الكثيرون خلال الفترة الحالية عن كيفية الوصول إلي معلومات عن صحيفة أحوال معلم 2023، و رابط تسجيل استمارة و أهمية الصحيفة.

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 بالإيميل أو بالرقم القومي أو بالاسم

وفي هذا السياق، يبحث الكثير من المعلمين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، وجاءت الخطوات علي الشكل التالي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، من خلال الرابط التالي:

https://academy.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص وكلمة السر.

الخطوة الرابعة: تحديد عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة.

الخطوة الخامسة: إدخال كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث.

وفي النهاية الضغط على «عرض» ثم أيقونة «طباعة بيان حالة».

كيفية تسجيل استمارة المعلمين و المعلمات

وفي هذا الإطار، يستطيع المعلمين والمعلمات و الموظفين تسجيل الاستمارة من خلال بوابة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية:

اولا: تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم للمعلم والموظف من خلال الرابط التالي: https://academy.emis.gov.eg/

ثانياً: ادخال اسم المستخدم للموظف أو المعلم الخاصة بهم.

ثالثاً: كتابة الرقم التسلسلي الخاص بهم.

رابعاً: إدخال رقمه السري الخاص به.

خامساً: الضغط على أيقونة «الدخول».

أهمية صحيفة أحوال معلم 2023

وفي السطور التالية، نعرض لكم العديد من المعلومات عن أهمية صحيفة أحوال معلم، تتمثل فيما يلي:

-جهة العمل المرحلة.

-الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم.

-الرمز الخاص بالمعلم.

-الرقم القومي الذي يخص المعلم.

-اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي.

-تاريخ ميلاد المعلم.

-الديانة التي يعتنقها المدرس.

-محل إقامة المعلم.

-الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم.

-رقم هاتف المعلم.

-الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا.

-التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة.

-رقم القرار المعين.

-تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة.

-الموقف الخاص بالعمل.

-التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.