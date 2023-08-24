كل ماتريد معرفته عن صحيفة أحوال معلم 2023 المطبوعة

يبحث العديد من المعلمين خلال الأيام الماضية عن كل ما يخص صحيفة أحوال معلم 2023، عبر محرك "جوجل" الشهير، و بالتزامن مع زيادة البحث نقدم للمعلمين من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن صحيفة أحوال معلم 2023 وطباعتها.

كيفية استخراج صحيفة احوال معلم 2023:

-يتم استخراج صحيفة أحوال معلم عن طريق عدة خطوات تبدأ بالدخول على موقع طباعة صحيفة احوال معلم 2023 عبر نظام إدارة الموارد البشرية - بيانات المعلمين و الإداريين من هنــا، ثم يتم إدخال الكود الخاص بالمعلم من خلال الأيقونة الخاصة به "كود المعلم"، ويكتب الرقم القومي.

ويقوم المعلم بإدخال الرقم السري الخاص به حتى تظهر على الفور أمام المعلم صحيفته مدون بها كافة البيانات، وبذلك تكون انتهت الخطوات، ويمكن طباعة الصحيفة بكل بساطة.

ما هي صحيفة أحوال معلم:

تعتبر صحيفة احوال معلم نشرة الإخبارية لحالة المعلم المرقمة على المستوى الوطني، والتي تكون متاحة بصيغة إلكترونية، حيث أنها تحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي يعتبرها المعلمون ذات أهمية قصوى.

المعلومات والبيانات تتمثل في:

جهة العمل المرحلة.

الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم.

الرمز الخاص بالمعلم.

الرقم القومي.

اسم المدرس كاملا كما مثل في بطاقة الرقم القومي.

تاريخ ميلاد المعلم.

الديانة التي يعتنقها المعلم.

محل إقامة المعلم.

الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقت الطباعة.

الحالة الاجتماعية الخاصة به.

رقم الهاتف.

تاريخ تعيين المدرس في المدرسة.

الموقف الخاص بالعمل.

رقم القرار المعين.

تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة.

التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتيح من خلال موقعها الرسمي البيانات الخاصة بالمعلمين للتواصل مع طلابهم، ويكون ذلك عبر المنصة التعليمية للتواصل "Edmodo"، فعن طريقها يتم دعم التعاون عن بعد.