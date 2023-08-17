الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تفتح باب التقدم لاختيار كوادر من المعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. https://tawzef.emis.gov.eg

 وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بـ38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز، ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بـ12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

كما أوضحت الوزارة أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، من بينها: العل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للحصول على خـبـرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والإدارية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

والتسجيل من خلال هذا الرابط https://tawzef.emis.gov.eg

وزارة التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مراكز التميز مواعيد الاختبارات

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