بالاسم| استعلام رابط صحيفة أحوال معلم 2023

يستمر بحث المعلمين والمعلمات عن رابط صحيفة أحوال معلم 2023، والتي تعد إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين؛ من أجل الحصول على تفاصيل الترقيات.

صحيفة أحوال معلم 2023

وفي هذا السياق، انتهت مهلة تسليم الطلبات من المعلمين إلى التوجيه الفني بالإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات من الإدارة التعليمية حتى يوم 11 مايو، ولن يلتفت لأى طلبات ترد بعد هذا الموعد، كما يجب توفير الطلبات بالتوجيه الفني العام المختص بالمديرية لكل مادة ويقوم بمراجعة البيانات مراجعه دقيقة وتجمع في كشوف نسخة ورقية ونسخة إكسل"، وبدوره يقوم التوجيه العام بتسليمها إلى إدارة التنسيق المختص بكل مديرية.

استعلام رابط صحيفة أحوال معلم 2023

ومن هذا الجانب، ينص القرار الوزاري رقم 41، على أنه يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس. https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher/

لينك صحيفة أحوال معلم 2023



وعلى صعيد متصل، أكدت المديريات التعليمية، على ضرورة مراعاة معدلات العجز للمرحلة والمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، على أن تتحمل الإدارة التعليمية والتوجيه المسئولية على ما يخالف ذلك https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher/



تعليمات جديدة للمالية بشأن موعد ترقيات المعلمين 2023

يجب العلم أن صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي.

يجب العلم بضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي ــ وجهين ــ على أن تكون سارية.

يجب أن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية.

لو المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل “بكالوريوس” يجب أن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.

خطوات استعلام رابط صحيفة أحوال معلم 2023/2024

يجب على المعلم الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية عبر الرابط التالي https://teacher.emis.gov.eg/emp_teacher/

يجب على المعلم الضغط على تسجيل الدخول للمعلم أو الموظف.

يجب على المعلم كتابة كود المعلم.

يجب على المعلم كتابة الرقم القومي الخاص بالمعلم أو الموظف.

يجب على المعلم إدخال كلمة السر.

يجب على المعلم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد الحصول على صحفية أحوال المعلم يتم اختيار أيقونة طباعة.

طريقة الحصول على البريد الالكتروني للمعلم 2023

يجب على المعلم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

يجب على المعلم الضغط على حساب المعلم من قائمة الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

ستظهر صفحة إنشاء البريد الالكتروني للطلبة والمعلمين.

يجب على المعلم كتابة الرقم القومي وكود المعلم.

يتم إنهاء باقي الخطوات اللازمة.

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