الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمعلمين.. احصل على رابط صحيفة أحوال معلم 2023 من هنا

صحيفة أحوال معلم
صحيفة أحوال معلم

رابط صحيفة أحوال معلم 2023 أكثرما يبحث عنه المواطنين خلال هذه الأيام عبر محرك "جوجل" الشهير، حيث يأتي العديد من الأسئلة حولها بعدما وجهت وزارة التربية والتعليم كافة العاملين بها بضرورة طباعة صحيفة أحوال معلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 

ومع زيادة البحث نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط صحيفة احوال معلم 2023:

رابط صحيفة احوال معلم 2023 

- خطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين:

- الدخول على موقع طباعة صحيفة احوال معلم 2023 من خلال الضغط هنــا.

-يتم الضغط على كلمة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت.

- ويليه خطوة الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الإيميل الموحد الخاص وكذلك كلمة السر.

- ثم يتم اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة، ثم كتابة كود الموظف أو الرقم القومي ثم بحث.

- ويليه خطوة الضغط على كلمة عرض ثم أيقونة طباعة بيان حالة.

رابط طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 للمعلمين والإداريين

صحيفة احوال معلم 2023:

ولصحيفة أحوال معلم أهمية كونها نشرة إخبارية لحالة المعلم المرقمة والمتاحة بصيغة إلكترونية في أنها تحتوي على العديد من المعلومات والبيانات التي يعتبرها المعلمون ذات أهمية قصوى، وتتمثل في:

  • جهة العمل المرحلة.
  • تاريخ ميلاد المعلم.
  • الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم.
  • الديانة التي يعتنقها المدرس.
  • الرمز الخاص بالمعلم.
  • الرقم القومي الذي يخص المعلم.
  • محل إقامة المعلم.
  • رقم هاتف المعلم.
  • الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا.
  • التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة.
  • تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة.
  • اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي.
  • رقم القرار المعين.
  • الموقف الخاص بالعمل.
  • التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.
  • الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم.
معلم صحيفة أحوال معلم رابط صحيفة أحوال معلم جهة العمل المرحلة الادارة التعليمية رابط صحيفة أحوال معلم 2023 طباعة بيان حالة

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