الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 ورابط التقديم

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 ورابط التقديم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على كؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأيام القليلة المقبلة سوف تعلن عن موعد التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ومن المنتظر حسب ما تداول من أخبار أن يبدأ التسجيل فى بداية لانصف الثاني من فبراير الحالي. 

ويشترط لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024 استخدام البريد الإلكتروني للطالب، حيث يلزم على الطلاب في الشهادة الإعدادية 2023- 2024 إنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني للطالب من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

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الأوراق  المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

5- أو 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب.

-دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا في البريد المصري.

-تصوير إيصال دفع الرسوم الدراسية مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

-تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

-عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية فئةعشرة جنيهات.

-شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.

-صورة بطاقة ولي الأمر.

-حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الامتحانات بعد تجهيز الأوراق المطلوبة  من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

خطوات االتسجيل على رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2023- 2024 

الدخول إلى رابط تسجيل الشهادة الإعدادية 2023 من خلال هذا الرابط هنا.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب

استكمال إجراءات الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

استكمال البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

الضغط على حفظ البيانات.

طبع الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان وتقديمها بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 رابط التقديم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمارة الشهادة الإعدادية 2024 رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إستمارة الشهادة الإعدادية

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