الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تحدد مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة. 

تدريب الطلاب على طريقة الامتحانات طوال العام الدراسى

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الورقة الامتحانية ستكون طبقًا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، مشيرًا إلى أن امتحان كل مادة دراسية ستخصص له ورقة أسئلة وكراسة إجابة لكل طالب كما هو متبع ومتعارف عليه، وسيتم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.

وفي ختام البيان أكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية ستتخذ بكل الإجراءات اللازمة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة العملية الامتحانية وعلي غرار ما تم تطبيقه خلال امتحانات العام الماضي وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات العامة والمحلية. 

امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية العام الدراسى ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ مطروح تعليم مطروح

مواد متعلقة

وكيل تعليم مطروح يوجه بإعداد برنامج عاجل لتحسين مستوى القراءة والكتابة

الأكثر قراءة

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

واشنطن تصب الزيت على النار فى غزة.. والحرائق تشتعل بأمريكا

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف على حى الزيتون فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى تعلن انقطاع الاتصال عن طواقمها بشكل كامل فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"