"تعليم مطروح" تحدد مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

تدريب الطلاب على طريقة الامتحانات طوال العام الدراسى

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الورقة الامتحانية ستكون طبقًا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، مشيرًا إلى أن امتحان كل مادة دراسية ستخصص له ورقة أسئلة وكراسة إجابة لكل طالب كما هو متبع ومتعارف عليه، وسيتم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.

وفي ختام البيان أكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية ستتخذ بكل الإجراءات اللازمة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة العملية الامتحانية وعلي غرار ما تم تطبيقه خلال امتحانات العام الماضي وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات العامة والمحلية.