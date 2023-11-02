الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن تنظيم مسابقة دينية كبرى لطلاب المرحلة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم مسابقة دينية كبرى لطلاب المرحلة الإعدادية، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

موضوعات المسابقة 

وقالت وزارة التربية والتعليم، ان المسابقة عبارة عن كتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

١- التسامح طريق إلى السلام والوئام بين البشر في ضوء قراءتك كتاب " التسامح منيج حياة" من إصدارات سلسلة "رؤية للفكر المستنير، اكتب بحثا عن دور التسامح في نجاح الإنسان وسعادته وتماسك المجتمع.

٢- الأخلاق ميزان حياة المسلم في ضوء قراءتك كتاب "أخلاقنا" من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستني اكتب بحثا عن أخلاق المسلم وأثرها في تشكيل حياته وبناء مجتمعه.

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شروط المسابقة 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط المسابقة الدينية الكبري لطلاب المرحلة الإعدادية، وهي كالتالى:
١- أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

٢- لا يقل عدد الصفحات عن 15 صفحة، ولا يزيد على 20 صفحة.

٣- كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

٤- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

٥- تعطى صفحات البحث أرقاما متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث وتوضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حوالي كل صفحة مستقلا.

٦-الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 فبراير 2024.

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 واوضحت وزارة التربية والتعليم، ان وزارة الأوقاف تتقدم بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: الأول: 3000 جنيه،  الثاني: 2000 جنيه، الثالث 1000 جنيه - من الرابع إلى العاشر 750 جنيه.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الحالي بدأ يوم ٣٠ سبتمبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية.

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المرحلة الإعدادية مسابقة دينية كبري وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم شروط المسابقة الدينية طلاب المرحلة الإعدادية

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