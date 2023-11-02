الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حجازي: منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب في 60 ألف مدرسة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم يوجد بها 25 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، موضحًا أنه في ظل الظروف والثورات الصناعية، فالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري وحتمي لحقيق التنافسية.

وأضاف وزير التعليم، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الاستثماري الأمن تضمن به تحقيق أكثر درجة من الحياد التنافسي وتشجيع للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة متمثلة في التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعلمية، والتي تجذب عدد من المستثمرين.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان