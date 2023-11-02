حجازي: منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب في 60 ألف مدرسة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة التعليم يوجد بها 25 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، موضحًا أنه في ظل الظروف والثورات الصناعية، فالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري وحتمي لحقيق التنافسية.

وأضاف وزير التعليم، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الاستثماري الأمن تضمن به تحقيق أكثر درجة من الحياد التنافسي وتشجيع للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة متمثلة في التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعلمية، والتي تجذب عدد من المستثمرين.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.