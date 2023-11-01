الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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مصر

مصدر بـ"التعليم": تصحيح امتحانات الشهر من معلم المادة داخل المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على الإدارات التعليمية بتصحيح امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل داخل المدرسة من معلم المادة.

توزيع الدرجات لكل مادة

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، ضرورة الالتزام بتوزيع الدرجات لكل مادة، من خلال تخصيص 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة «الانضباط»، و5% على السلوك، لافتا إلى أن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية.

وأضاف المصدر أنه يجب على المدارس إعلام أولياء الأمور بدرجات الطلاب في اختبارات الشهر، لمعرفة مستواهم الحقيقي والمساعده على تحسينه.

"التعليم" تستكمل اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

3 اختبارات في كل فصل دراسي

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

وبالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

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موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + و5% على السلوك.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، موضحا أنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية بكل فصل دراسي لتقييم طلاب صفوف النقل، مؤكدا أن التقييمات مستمرة خلال العام الدراسي وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

الإدارات التعليمية تصحيح امتحانات شهر أكتوبر توزيع الدرجات امتحانات مركزية اختبارات الشهر ب صفوف النقل

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