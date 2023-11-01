الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

للصفين الثانى والثالث الثانوى.. خطوات تغيير المرحلة للتابلت المدرسى

طلاب
طلاب

وجهت المدارس الثانوية عدة تعليمات لطلاب الصف الثاني والثالث الثانوي العام، بشأن تجهيز التابلت المدرسي وشحنه بالكهرباء عند وصول البطارية إلى 25% وعدم تركها حتى تفرغ، وتوصيله بال WIFI حتى يتسنى للمدارس تغيير المرحلة على التابلت المدرسي، ويمكن للطالب المذاكرة ومتابعة المصادر الإضافية.

لطلاب الأول الثانوى.. 6 خطوات مهمة للدخول على منظومة التابلت المدرسي

خطوات تغيير المرحلة للتابلت المدرسى

وتتمثل خطوات تغيير المرحلة على جهاز التابلت المدرسي، كالتالي: 

١- بالنسبة لـG10 الموجودة عند فتح تنزيلات النوكس ثابتة في تابلت الصفوف الثلاث ولا تتغير وهي خاصة بربط التابلت على شبكة school بالمدرسة.

٢- فتح lms ونختار التسجيل بواسطة EKB ويتم التسجيل فيه بالبريد الموحد ويمكن الحصول على البريد الموحد للطالب من مسؤول الحكومة الاليكترونية أو إخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

٣- هناك بعض الطلاب قاموا بتغيير كلمة المرور الخاصة بالبريد الموحد ونسيانها ولحل تلك المشكلة يجب عليهم التواصل بالدعم الفني للوزارة.

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٤- يتم التعليم على تذكرني ثم نضغط تسجيل السمراء وليست الخضراء، وإذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل، ثم نلمس القائمة الـ 9 مربعات على شمال سطح الجهاز ويتم اختيار الدليل الدراسي.

٥- يتم فتح صفحة يجد الطالب فيها على الشمال ترسا صغيرا بجواره تغيير مرحلة يتم الضغط عليها ونختار تغيير مرحلتي، وعلم على “أنا أفهم” وأتابع ونختار متابعة.

٦ - تفتح صفحة بها الـ3 مراحل نختار ونعلم على ثانية ثانوي أو ثالثة ثانوي طبقا لمرحلة الطالب، ثم نختار استمر.

٧- سيجد الطالب شرحا لمواد الصف الثانى الثانوى أو الصف الثالث الثانوي.

حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، لطلاب صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك امتحان الشهادة الإعدادية.

التابلت المدرسي الصف الثاني والثالث الثانوى العام البريد الموحد الحكومة الاليكترونية اخصائي التكنولوجيا نزيلات النوكس ثابتة ثالثة ثانوي امتحان الشهادة الاعدادية

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