لطلاب الأول الثانوى.. 6 خطوات مهمة للدخول على منظومة التابلت المدرسي

بدأت المدارس المصرية، أولى خطواتها لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي، وبدأت فى إبلاغ الطلاب بالعمل على توصيل التابلت دائمًا بالواى فاى حتى يتم التحديث.

وترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة كيفية فتح تابلت الصف الأول الثانوي وتشغيله والتعامل معه حسبما أعلن مسئولى التطوير التكنولوجى في وزارة التربية والتعليم.

-فتح الطالب لجهاز التابلت من زر الباور.

ـ يجد الطالب على الشاشة الرئيسية مكتوب كلمة" start"، وأسفل منها مكتوب" united kinGDOM، بجوارها سهم صغير يتم الضغط عليه واختيار العربية.

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ـ الضغط على موافق، ثم ضغط الطالب على السهم أسفل كلمة بدء، تظهر شاشة إدخال الواى فاى إذا كان الطالب فى المدرسة أو الشبكة الخاصة به إذا كان فى منزله خارج المدرسة.

ـ فى حالة دخوله على شبكة المدرسة "يختار شبكة" SCHOOL"، ستظهر الشاشة الخاصة بإدخال بيانات الشبكة، ويختار عدم المصادفة ويكتب فى الهوية " ما تعلن عنه المدرسة التابع لها الطالب.

ـ دخول الجهاز على منظومة التعلم ومنصة "lms" على بنك المعرفة المصرى للاستفادة من المحتوى الرقمى والمناهج الدراسية.

ـ المدارس الثانوى تقوم بتدريب الطلاب بشكل مستمر على استخدامات التابلت مع مسئولى التطوير التكنولوجى.

وكان وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح غدا الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.