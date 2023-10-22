الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم: 30% من الأطفال دون المستوى فى القراءة والكتابة

رضا حجازى وزير التعليم
رضا حجازى وزير التعليم

رحب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجميع الحاضرين بورشة العمل التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، بعنوان (تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل).

وقال “حجازي” إننا قمنا بعمل دراسة قومية، اتضح أن هناك 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مناهج جديدة على أعلى مستوى وهي مناهج مصرية بمعايير دولية.

وأكد أن مشكلة ضعف القراءة والكتابة لن تحل إلا بمشاركة جميع الجهات لحل تلك القضية المهمة.

70% من الدول المتوسطة أطفالهم لديهم مشكلة في القراءة والكتابة

وأضاف أن هناك 70% من الدول المتوسطة أطفالهم لديهم مشكلة في القراءة والكتابة، لأن الطفل لو لم يكن لديه لغة لن يكون لديه فكر، مؤكدا أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر على الطالب وعلى فهمه في جميع المواد.

وتابع: كلنا عارفين إن فيه ضعف في القراءة والكتابة، مش كل الضعيف في القراءة والكتابة لهم سبب واحد، كل طفل له سبب مختلف، ولا بد من التطوير ونتشابك جميعًا لنوصل لحلول لحل قضية ضعف القراءة والكتابة.

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وأكد الدكتور رضا حجازي أن المدرسة لها دور كبير وقوي في قضية ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، قائلا: أنا لو روحت مدرسة لقيت الطلاب مبيعرفوش القراءة والكتابة هحاسب مدير المدرسة، فلا بد أن نتكاتف جميعًا لحل القضية.

وأشار الوزير، خلال ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة، إلى أن الطلاب التي لديهم ضعف في القراءة والكتابة سيكونون أكثر عرضة للتسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الطالب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة سيكون ثقته في نفسه ضعيفة.

وأوضح أنه لا بد من وضع أدوات تشخيصية لحل هذه المشكلة وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج.

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