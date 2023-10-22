الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أبوشقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتفعيل المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصية بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدًا أن ما أحوجنا إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.

وأضاف أبوشقة، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، بأن التوصيات الواردة في الدراسة أمور يجب أن نقف عندها جليًا توصيات "أ" في البند 19 علي درجة كبيرة من الأهمية أولها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة على عملها، والعمل على ترشيد الطاقة وكذلك ما ورد في البند "ب" فيما يخص المنتجين الشركات الحكومية بضرورة توفير احتياجات السوق المحلية قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع الالتزام بالدورة الزراعية.

أبوشقة: لا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة

ولفت أبوشقه إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسيلة للوصول إلى ما نصبو إليه، وكل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة، ولكن الآن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، في وقت كل القوانين ذات الصلة في كل قوانين العالم موحدة، ولا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول على الغذاء أهم ما يهم المواطن، وعلى لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إعداد ورفع توصية لإخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزراعة.

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