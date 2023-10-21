السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد استلام التابلت 2024.. والمستندات المطلوبة من الطلاب

التابلت الدراسي 2024
التابلت الدراسي 2024

موعد استلام التابلت 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لكونه أحد أبرز الوسائط التعليمية في المناهج المتطورة التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد استلام التابلت 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون خلال الأيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية حيث يمكن أن يتسلم الطلاب الجهاز اللوحي من خلال المدارس المقيدين بها خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل حيث تسلمت بالفعل كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابلت المدرسي.

يسدد ولى أمر طلاب أولى ثانوي عام مبلغ 105 جنيه في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري ويتم تسليم إيصال الدفع إلى إدارة المدرسة المقيد بها الطالب مع توقيع إقرار باستلام الجهاز اللوحي موقع من ولي أمر الطالب.

رئيس مياه الإسكندرية يزور المدرسة الثانوية الفنية ويسلم الطلاب التابلت

لطلاب الصف الأول الثانوي.. 8 نصائح عند التعامل مع التابلت المدرسي

المستندات المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة لاستلام الجهاز اللوحي الذي يعد ضرورة في العملية التعليمية الحالية والتي تعتمد على الأجهزة التكنولوجية الحديثة  خلال العام الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

1- صورة من شهادة الميلاد للطالب مميكنة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

3- إيصال من تأمين التابلت المدرسي الأصلي صادر من أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

4 - إقرار تسليم التابلت المدرسي موقع من ولي أمر الطالب.

5 - إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

يتم تسليم كافة الأوراق اللازمة في المدرسة المقيد بها الطالب حيث يتم تسليم الجهاز اللوحي بناء على استكمال كافة الأوراق المطلوبة.

لطلاب الصف الأول الثانوي.. خطوات يجب اتباعها لفتح التابلت المدرسي عقب استلامه

لطلاب الصف الأول الثانوي.. 8 نصائح عند التعامل مع التابلت المدرسي

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 1 ثانوي 2024

تجري امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الفترة من يوم 5 - 25 يناير المقبل 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

اقرأ أيضا 

8 نصائح للتعامل الصحيح مع التابلت الدراسي 2024

موعد استلام التابلت 2024 التابلت استلام التابلت 2024 وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي الهيئة القومية للبريد المصري

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وسموحة اليوم السبت 10 أكتوبر 2023 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. وموعد تغيير الساعة وفوائدها الاقتصادية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت21-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-10-2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة لها

دعاء وأذكار الفجر السبت 21-10-2023

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 21-10-2023 بكافة المحافظات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب