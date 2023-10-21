موعد استلام التابلت 2024.. والمستندات المطلوبة من الطلاب

موعد استلام التابلت 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لكونه أحد أبرز الوسائط التعليمية في المناهج المتطورة التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد استلام التابلت 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون خلال الأيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية حيث يمكن أن يتسلم الطلاب الجهاز اللوحي من خلال المدارس المقيدين بها خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل حيث تسلمت بالفعل كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابلت المدرسي.

يسدد ولى أمر طلاب أولى ثانوي عام مبلغ 105 جنيه في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري ويتم تسليم إيصال الدفع إلى إدارة المدرسة المقيد بها الطالب مع توقيع إقرار باستلام الجهاز اللوحي موقع من ولي أمر الطالب.

المستندات المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة لاستلام الجهاز اللوحي الذي يعد ضرورة في العملية التعليمية الحالية والتي تعتمد على الأجهزة التكنولوجية الحديثة خلال العام الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

1- صورة من شهادة الميلاد للطالب مميكنة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

3- إيصال من تأمين التابلت المدرسي الأصلي صادر من أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

4 - إقرار تسليم التابلت المدرسي موقع من ولي أمر الطالب.

5 - إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

يتم تسليم كافة الأوراق اللازمة في المدرسة المقيد بها الطالب حيث يتم تسليم الجهاز اللوحي بناء على استكمال كافة الأوراق المطلوبة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 1 ثانوي 2024

تجري امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الفترة من يوم 5 - 25 يناير المقبل 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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