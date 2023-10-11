لطلاب الصف الأول الثانوي.. 8 نصائح عند التعامل مع التابلت المدرسي

بدأت المدارس الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية، في العمل على تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي حتى يدخلون على المنظومة التعليمية والعمل على استخدام التابلت بالتزامن مع الأسبوع الثالث للدراسة.

فى هذا السياق تقدم الدستور عدة نصائح لطلاب الصف الأول الثانوى عند استخدام التابلت.

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1. استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التاب.

2. غلق التابلت في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على البطارية.

3. لا تقم بمحاولة فتح الجهازأو إجراء صيانة له خارج مراكز صيانة. Samsung.

4. لا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـTouch.



5. الغرض من التابلت تعليمي في الأساس وكل التطبيقات والإمكانيات التي تم غلقها هي للحفاظ على هذا الغرض، لذلك جرى برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي discovery.

6. الحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

7. الحفاظ على«التاب» فهو ملكك وهدية مقدمة من الدولة إليك وستكون الاختبارات عليه وبواسطته.

8. في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية (3 سنوات) يمكن للطالب أو المعلم الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه مصري أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام والتي تمنحه جهازًا بديلًا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي (مع مراعاة شروط شركة التأمين).

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى فقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها قد وجهت خطابا للمديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل، وتسجيل بيانات المبنى المدرسي، وإرسال تقارير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة هذا الأمر والعمل على حل أى مشكلة تواجه أى طالب من خلال التطوير التكنولوجى.