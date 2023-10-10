الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصف الأول الثانوي.. خطوات يجب اتباعها لفتح التابلت المدرسي عقب استلامه

التابلت المدرسي
التابلت المدرسي

يبحث العديد من طلاب الصف الأول الثانوي عن الخطوات التى يجب على الطلاب اتباعها لفتح التابلت المدرسي والذي سيتم تسليمه خلال أيام لطلاب الصف الأول الثانوي، حسبما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابات رسمية لها خلال الأيام الماضية وتعميم هذه الخطابات على مستوى المديريات والإدارات التعليمية من أجل تعميمها على المدارس. 

فى هذا السياق كشفت المدارس الثانوية عبر الصفحات الرسمية لها على “فيس بوك” عن الخطوات التى يجب إتباعها من خلال الطلاب للعمل على التسجيل على التابلت ودخوله على المنظومة وفى حالة حدوث أى مشكلة عليه أن يتوجه للتطوير التكنولوجى فى المدرسة واتباع الخطوات التالية:

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_من خلال إعدادات الجهاز يقوم الطالب بتوصيل جهاز التابلت بالإنترنت أولًا.
_عن طريق شريط الإشعارات سوف يتمكن الطالب من فتح إعدادات الجهاز.
_ثم بعد ذلك يتم النقر على تبويب تحديث البرامج.
_من ثم يقوم بالضغط على أيقونة تنزيل التحديثات.
_أخيرًا يتم النقر على خيار التثبيت الآن.

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى فقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنها قد وجهت خطابا للمديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل، وتسجيل بيانات المبنى المدرسي، وإرسالى تقارير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة هذا الأمر والعمل على حل أى مشكلة تواجه أى طالب من خلال التطوير التكنولوجى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير، لافتة إلى أنّ جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات مزودة جميعها بفايبر وإنترنت، لأداء الامتحانات  إلكترونيا.

,موازنة التعليم أجهزة التابلت أهمية استخدام التابلت استخدام التابلت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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