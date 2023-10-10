في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل إنجازات قطاع التعليم بكفر الشيخ خلال 10 سنوات

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال السنوات الـ 10 الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغييرا في نوعية المدارس التي جرى إنشاؤها بالمحافظة، إضافة لإنشاء مدارس بعدد من القرى، بعد أن ظل الأطفال والطلاب يعانون لسنوات عدة من الانتقال من قرية تابعة لقرية أم أو لمدينة، لتلقي تعليمهم، بالإضافة لإنشاء مدارس تتوافق نوعية التعليم بها مع متطلبات العصر، ومع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة.

خفض كثافة الفصول من 70 طالبا إلى 25

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شهد قطاع التعليم بكفر الشيخ خلال ال10 سنوات نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المدارس المتعددة لخفض كثافة الفصول والتي وصلت في بعض المدارس لـ 25 طالب وطالبة، وفي أماكن أخرى وصلت ل 48 طالب وطالبة بعد أن كانت كثافة الفصول تصل ل 70 طالب وطالبه وخاصة في المرحلة الأساسية.

إنشاء 332 مدرسة تضم 4497 فصلًا بتكلفة إجمالية مليار و800 ألف جنيه



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تم إنشاء 332 مدرسة تضم 4497 فصلًا بتكلفة إجمالية مليار و800 ألف جنيه، على مدار 10 سنوات، في عام 2015 تم إنشاء 14 مدرسة تضم 135 فصلا، وفي عام 2016 تم انشاء 31 مدرسة، تضم 327 فصلًا، وفي عام 2017 تم إنشاء 19 مدرسة، تضم 272 فصلًا، وفي عام 2018 تم انشاء 75 مدرسة تضم 1042 فصلًا، وعام 2019 تم إنشاء 30 مدرسة تضم 368 فصلًا، وفي عام 2020 تم انشاء 44 مدرسة، تضم 633 فصلا، وفي عام 2021 تم انشاء 29 فصل، تضم 462 فصلا، وفي عام 2022 تم إنشاء 57 مدرسة تضم 775 فصلًا، وفي عام 2023 تم انشاء 33 مدرسة، تضم 465 فصلا.

وتابع محافظ كفر الشيخ، تم إنشاء 62 مدرسة بقرى حياة كريمة بمطوبس، تضم 651 فصلًا، فتم إنشاء 5 مدارس جديدة، و38 مدرسة تطوير ورفع كفاءة، ومدرسة إحلال جزئي، و4 مدارس إحلال كلي، و3 مدارس توسعة و3 مدارس وإحلال كلي وصيانة، ومدرستين إحلال جزئي وصيانة، و7 مدارس توسعة وصيانة، وعقب إنشاء تلك المدارس،أصبحت متوسطة كثافة الفصول ل 48 طالب وطالبة.

إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بإبشان ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا



وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال السنوات الـ 10 تم إنشاء عدد من المدارس النوعية والتي تختلف في نوعية التعليم التي تقدمها، فتم إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بإبشان، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والمدرسة الحكومية والدولية للغات، الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي " كفر الشيخ طنطا"، إضافة للمدرسة الصناعية النسيجية بفوه، لإحياء صناعة السجاد والجوبلان والكليم.

كما تم استحداث أقسام جديدة بالمدارس الصناعية، لتتواكب مع المهن التي يعمل بها أهالي المحافظة، ومنها قسم للاستزراع السمكي بقلين وبعدد من المدارس الصناعية، بالإضافة لقسم للتعدين، لتأهيل الطلاب للعمل في مجال التعدين، كما تمكنت مديرية التربية والتعليم خلال تلك السنوات من تنفيذ 890 دورة تدريبية للمعلمين في كافة الأقسام والمواد الدراسية، بتدريب 51 ألف و881 معلما.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 16 مدرسة بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ، لتقليل الكثافة بالفصول، ولتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، خاصة عقب استلام المعلمين عملهم ضمن ال30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام المقبلة، ونصيب كفر الشيخ خلال مسابقتين أكثر من 1900 معلم ومعلمة.