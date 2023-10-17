رئيس مياه الإسكندرية يزور المدرسة الثانوية الفنية ويسلم الطلاب التابلت

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، زيارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفيها ألقى كلمة بطابور الصباح شكر فيها مسئولى المدرسة والقائمين على العملية التعليمية من التربية والتعليم وشركة المياه، كما هنأ أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد متمنيا لهم عام سعيد مليء بالتفوق والنجاح، كما حثهم على الإلتزام والحرص على التفوق والحفاظ على مدرستهم ومنشآتها.

تسليم التابلت للطلاب الجدد بالمدرسة

وقام بالمرور على الفصول وتسليم التابلت على الطلبة الجدد بالصف الأول الثانوى، ثم المرور على المعمل والورش ومعمل الكمبيوتر والعيادة والمكتبة، ثم الإجتماع مع مسئولى المدرسة للإطمئنان على سير العملية التعليمية.

جولة تفقدية لفروع ومراكز خدمة العملاء

توجه بعدها إلى فروع ومراكز خدمة العملاء بمنطقتى العامرية والنوبارية الجديدة، حيث كان فى استقباله مسئولى القطاع التجارى بالشركة، وخلال الاجتماع، قام سيادته بمتابعة أعمال التحصيل والمديونيات الخارجية وأمر بسرعة حل المشاكل المتعلقة بالقراءات، كما أوصى بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى أسرع وقت.

متابعة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بالمحطات

توجه رئيس مياه الإسكندرية عقب ذلك لمحطتي مريوط 1 ومريوط 2، وكلا من رافع عبد القادر لمتابعة العمليات الإنشائية به، ورافع الناصرية، وورشة خياطة الناصرية، وروافع كوم إمبو، والهجانة، ورافع الكيلو 26 الصحراوى، ورافع مرغم، وذلك للإطمئنان على خط سير العمل ومتابعة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بكل من المحطات والروافع، كما أوصى بحل المشاكل أولا بأول وتذليل العقبات تجنبا لحدوث أزمات.

وكان قد أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية عن تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 لعدد 8 قطاعات و6 إدارات عامة بالشركة للمرة الثانية عشر على التوالي.

جاء ذلك خلال المراجعة الخارجية للجهة المانحة لشهادات الأيزو وقررت خلالها الجهة المانحة تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001-2015 لشركة مياه الشرب بالإسكندرية وذلك بإستمرار ودون إنقطاع منذ عام 2012 وحتى الأن.

رئيس مياه الإسكندرية يزور المدرسة الثانوية الفنية

رئيس مياه الإسكندرية يزور المدرسة الثانوية الفنية

رئيس مياه الإسكندرية يزور المدرسة الثانوية الفنية