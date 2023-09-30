السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل

طلاب
طلاب

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل من الكلمات التي يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل".. ويستعرض "الدستور"  خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب الصفوف الابتدائية 

أعلنت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الزمنية لموعد بدء الدراسة، وموعد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الجديد 2023/2024، وموعد امتحانات نهاية العام الدراسي، وكذلك موعد إجازة نصف العام وإجازة نهاية العام، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره وزير التربية والتعليم منذ فترة زمنية قصيرة ماضية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة في  البيان الخاص بـ"الخطة الزمنية"، فإن مدة الدراسة في العام الدراسي القادم 2023-2024 تستمر لمدة 35 أسبوعًا، إذ من المقرر أن ينتهي يوم السبت 8 يونيو 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات الفنية 2024

موعد بداية ونهاية الترم الأول 2023/2024 

موعد امتحانات الترم الأول 2023/2024

يبدأ الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

مدة وموعد إجازة الترم الأول 2023/2024

وبالنسبة لـ إجازة الترم الأول 2024 فتصل مدتها إلى أسبوعين، إذ تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

اقرأ أيضًا

انطلاق العام الدراسى الجديد فى 84 مدرسة بدمياط

موعد امتحانات الترم الاول العام للعام الدراسى 2023 2024 إجازة نصف العام صقوف النقل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير التعليم يعلن تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

التعليم: الصفحات المتداولة عن سميحة أيوب مغلوطة ولا علاقة لها بكتاب الوزارة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

عاجل.. صن داونز يدرس الانسحاب من الدوري الأفريقي

الفنان يوسف منصور: وصلت لـ32 كيلو بسبب السرطان

عاجل.. بوركينا فاسو: تأجيل الانتخابات حتى "يصبح البلد آمنا للتصويت"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة