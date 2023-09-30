موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل من الكلمات التي يتزايد معدل البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل".. ويستعرض "الدستور" خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب الصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الزمنية لموعد بدء الدراسة، وموعد امتحانات النصف الأول من العام الدراسى الجديد 2023/2024، وموعد امتحانات نهاية العام الدراسي، وكذلك موعد إجازة نصف العام وإجازة نهاية العام، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره وزير التربية والتعليم منذ فترة زمنية قصيرة ماضية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارة الجديدة.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة في البيان الخاص بـ"الخطة الزمنية"، فإن مدة الدراسة في العام الدراسي القادم 2023-2024 تستمر لمدة 35 أسبوعًا، إذ من المقرر أن ينتهي يوم السبت 8 يونيو 2023.

موعد بداية ونهاية الترم الأول 2023/2024

موعد امتحانات الترم الأول 2023/2024

يبدأ الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

مدة وموعد إجازة الترم الأول 2023/2024

وبالنسبة لـ إجازة الترم الأول 2024 فتصل مدتها إلى أسبوعين، إذ تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.